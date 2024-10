Questo sistema di iniezione è molto più economico del tradizionale | Risparmi il 20% di carburante solo in accensione

L’iniezione multipunto ha rivoluzionato il modo in cui i motori a combustione interna vengono alimentati. Ma i suoi benefici vanno ben oltre il semplice risparmio di carburante

Negli ultimi anni, il settore automotive è stato caratterizzato da una costante ricerca di soluzioni sempre più efficienti e sostenibili. Tra le tante innovazioni, l’iniezione multipunto si è fatta strada promettendo notevoli risparmi sui consumi e costi di produzione inferiori rispetto ai sistemi tradizionali. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni?

L’iniezione multipunto è un sistema di alimentazione del motore a combustione interna che prevede l’iniezione diretta del carburante all’interno della camera di combustione, attraverso iniettori posizionati individualmente per ogni cilindro. Questa tecnologia, rispetto ai tradizionali carburatori, garantisce una maggiore precisione nella dosatura del carburante, migliorando l’efficienza complessiva del motore.

Grazie alla centralina elettronica, il sistema può adattare la quantità di carburante iniettata in base a numerosi parametri, come la temperatura del motore, la pressione dell’aria e il regime di rotazione, assicurando sempre un funzionamento ottimale. Ogni cilindro riceve la quantità esatta di carburante necessaria, garantendo una combustione più completa e riducendo le emissioni inquinanti, come monossido di carbonio e idrocarburi incombusti.

La combustione più efficiente limita la formazione di particolato, riducendo l’inquinamento atmosferico e prolungando la vita del filtro antiparticolato.

L’iniezione multipunto: un’evoluzione continua

L’iniezione multipunto, nata come evoluzione dei carburatori, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’automobilismo. La sua capacità di dosare con precisione il carburante in ogni cilindro ha aperto la strada a motori sempre più efficienti e performanti. Nonostante l’avvento delle motorizzazioni elettriche e ibride, l’iniezione multipunto continuerà a giocare un ruolo importante nel settore automotive per diversi anni a venire. Le case automobilistiche stanno lavorando per migliorare ulteriormente questa tecnologia, puntando a ridurre ulteriormente i consumi e le emissioni, e a sviluppare sistemi sempre più compatti ed efficienti.

L’iniezione multipunto è particolarmente adatta ai motori turbocompressi, in quanto permette di gestire con precisione la quantità di carburante iniettata in funzione della pressione di sovralimentazione. Oltre ai vantaggi in termini di risparmio carburante, l’iniezione multipunto consente di ottenere un’erogazione della potenza più lineare e progressiva, migliorando la guidabilità del veicolo.

L’iniezione diretta del carburante in ogni cilindro garantisce un‘accensione più rapida e regolare, migliorando la risposta del motore ai comandi dell’acceleratore e riducendo le vibrazioni. L’iniezione multipunto facilita l’avviamento del motore a basse temperature, grazie alla possibilità di arricchire la miscela aria-carburante in fase di avviamento.