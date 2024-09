Questo modello Dacia monta lo stesso identico motore della Mercedes Classe A | Costa la metà

Voi lo sapevate che c’è un modello Dacia che monta lo stesso e identico motore della Mercedes Classe A? La potenza è la medesima e il prezzo è la metà, ecco di quale veicolo stiamo parlando.

Il primo prototipo ufficiale di un modello rudimentale di automobile con motore a scoppio, risale al 1886 e si ricorda con il nome di Patent Motorwagen di Karl Benz. Da quel primo modello, di tempo è passato, le automobili si sono evolute sempre più diventando sempre più perfette e oseremmo dire “intelligenti”.

Nel corso dei decenni sono arrivati molti produttori di auto e ognuno di loro genera ogni anno diversi modelli sempre con caratteristiche diverse. Naturalmente come in tutte le cose ci sono quelle “4 ruote” considerate più d’élite e quelle considerate più “normali”, passateci il termine, ma questo non significa assolutamente che siano veicoli poco sicuri, semplicemente hanno prestazioni e optional considerati di media categoria piuttosto che del top di gamma.

Questo almeno è quello che tutti i guidatori pensano ed è la teoria per cui decidono un auto piuttosto che un’altra. Probabilmente però, saranno molti coloro che resteranno senza parole dopo che apprenderanno che c’è un modello della Dacia che monta lo stesso identico motore della Mercedes Classe A, con un prezzo decisamente inferiore.

Una Dacia tutta da scoprire

Il modello della Dacia che monta lo stesso motore della Mercedes Classe A è considerato un gioiellino del noto brand di automotive che come spesso capita però, i compratori non lo capiscono fino in fondo, in quanto si fanno forse traviare dalla pubblicità e dal marchio.

Vi diciamo che è stata in produzione dal 2012 al 2022 e che nel 2017 è stata introdotta anche una versione considerata il top di gamma. Questo minivan presenta 7 posti, con 4,5 metri di lunghezza, 1,75 metri di larghezza, 1,68 metri di altezza e con un bagagliaio di 827 litri di capacità. Entrambe le versioni presentano la variante diesel e la variante a benzina.

Un motore, due veicoli

Come ci ha mostrato in un video TikTok il meccanico di ITV, la Dacia Lodgy montava lo stesso motore della Mercedes Classe A, mantenendo le stesse performance a un prezzo decisamente più basso. Ovviamente noi parliamo di motore, in quanto entrambe le vetture sono molto accattivanti a livello di design ma è palese intuire che sono due generi diversi, quindi possiamo paragonarle solo per questo aspetto meccanico.

Come ha rivelato poi lo specialista nel video social: “Qui si può vedere che monta parti Renault, poiché appartiene al Gruppo Renault. Ora quelli della Mercedes non si arrabbiano perché anche questa macchina ha lo stesso motore che monta la Mercedes Classe A…”. Che dire, sono entrambi due gioiellini per la loro casa madre, questo per far capire che bisognerebbe sempre andare oltre la carrozzeria, per valutare una macchina (un po’ come per tutte le cose).