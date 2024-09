Quasi 300.000 km e senza mai dare un problema: il motore di quest’auto è eterno | Appena scopri il modello non ci credi

Quest’automobile ha quasi 300.000 Km e non ha mai avuto problemi, per questo viene eletta come uno tra i veicoli immortali che circolano su strada. Appena scoprirete il modello correrete a comprarla.

Quando si compra un’automobile siamo consapevoli del fatto che ci saranno tutta una serie di spese che dovremo sostenere in merito a essa, che siano quelle per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento dell’assicurazione, del bollo e così via.

Ovviamente per quanto si possa cercare di fare tutto nel modo giusto, purtroppo ogni auto, essendo comunque composta da parti meccaniche, può presentare danni improvvisi. Bisogna essere preparati anche a questo anche se comunque, ci sono dei modi per cercare di scongiurare il tutto il più a lungo possibile.

Naturalmente però bisogna avere la fortuna di aver acquistato l’autoveicolo giusto, come il protagonista della nostra storia di oggi che con il suo veicolo ha percorso quasi 300.000 Km senza mai aver avuto un problema al motore. Avete capito qual è questo modello considerato immortale?

Come rendere il motore il più eterno possibile

Per prima cosa, a prescindere dalla fortuna o meno di aver acquistato un’automobile il più resistente possibile, sappiate che voi guidatori potete fare molto per rendere il proprio veicolo longevo. La manutenzione ordinaria è fondamentale, cambiare l’olio, i filtri, i pneumatici e così via e soprattutto fare dei check up dal vostro meccanico di fiducia. Non aspettare troppo quando si accendono spie sul quadro, in quanto la vostra “4 ruote” vi sta suggerendo che qualcosa non va.

Inoltre è fondamentale utilizzare i prodotti giusti, quelli ufficiali del brand o comunque articoli equipollenti. Un’auto ben lubrificata, farà in modo che gli ingranaggi siano sempre ai massimi livelli. Questi sono anche i consigli rilasciati dal proprietario dell’autoveicolo che stiamo andando a illustrarvi.

Una Opel Astra eterna

Pedro Bastida, l’influencer conosciuto con il nome di “itvdeltiktok” ha raccontato ai suoi follower che la sua auto di famiglia, una Opel Astra, ha raggiunto i 270.000 Km senza mai avere avuto problemi al motore, un vero sogno per tutti gli automobilisti. In primis ha raccontato che secondo lui il segreto sta nel motore diesel prodotto dal marchio giapponese, Isuzu, famoso per la sua affidabilità.

Il secondo motivo di tale immortalità che gli auguriamo possa durare ancora per molti Km, sta nell’accuratezza dei controlli e della manutenzione ordinaria, come vi illustravamo in precedenza, per non parlare dei componenti di questa auto, considerati impeccabili dal noto influencer. In quanti di voi hanno una Opel Astra e confermano queste teorie?