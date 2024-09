Questo è l’attraversamento pedonale più sicuro al mondo | Con il trucco che hanno usato è impossibile non vederlo

Svolta nella viabilità, ecco l’attraversamento pedonale più sicuro al mondo. Un trucco usato svela tutto, davvero incredibile.

Veniamo da un anno stabile in termini di incidenti, il che non vuol dire necessariamente che sia una bella notizia, visto che il 2023 ha più o meno gli stessi numeri del 2022 dove però si era registrato un netto incremento, in termini di spostamenti registrati.

Un lieve miglioramento che fa certamente piacere, ma che non risolve una criticità prettamente italiana. 3.039 i morti in incidenti stradali in Italia (-3,8% rispetto all’anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli incidenti stradali (+0,4%).

Da un lato facciamo più incidenti, abbiamo più feriti; dall’altro i sinistri mietono meno vittime. Questo il sunto di ciò che ci ha lasciato in eredità l’anno che fu, vediamo cosa siamo stati capaci di combinare alla guida tra tre mesi, soprattutto in termini di monopattini e bici elettriche, un’altra signora criticità.

Partendo dal presupposto che sono gli automobilisti i principali responsabili di questi numeri e tutto dipende dal nostro modo di guidare, chissà se ci potrà venire in soccorso gli ultimi ritrovati della viabilità. Potrebbe rappresentare un quid in più che ci possa far switchare in una guida più sicura.

Rotatorie e dossi. Ma non solo

È fondamentale che le auto e gli altri veicoli rispettino i limiti di velocità, soprattutto nelle zone scolastiche. Altro punto di partenza. E quello di arrivo? Stanno aumentando un po’ in tutta l’Unione Europea le rotatorie e le loro evoluzioni (denominate rotatorie turbo), ma anche i dossi stradali. Che funzionano alla grande per diminuire la velocità in strada. Ma il rischio di incidenti sulle strisce è ancora preoccupante.

Così nella città spagnola di Huelva, hanno partorito un’idea davvero sorprendente. A El Campillo, infatti, hanno usato la tecnologia per cercare di aumentare la sicurezza in prossimità degli edifici scolastici, modificando le strisce pedonali esistenti, in uno degli incroci stradali. Come?

Tutto merito dell’effetto ottico

Sono state create delle strisce pedonali in 3D, che mirano a creare un’impressione più forte sugli automobilisti in modo che riducano la velocità e frenino, evitando così possibili incidenti con i bambini (e ragazzi) che vanno o escono da scuola.

Un’idea risalente al 2022, ma non del tutto accettata, così è stata migliorata. L’esperimento pare abbia funzionato, in maniera molto più efficiente di quanto accaduto anni prima. La segnaletica in 3D, con il suo trucco che sta nell’effetto ottico, sarà il futuro? Ai posteri l’ardua sentenza.