Qualcuno si è mai chiesto come mai in Germania non esiste un limite massimo di velocità sulla Autobanh? La risposta che nessuno si aspetta

Ti sei mai chiesto per quale motivo sulle autostrade tedesche non ci sono limiti di velocità? La ragione non è di certo quella che credi.

Che le regolamentazioni tedesche siano molto differenti da quelle italiane, questo già lo sapevamo. Conoscere le motivazioni può essere importante per riuscire ad applicare gli stessi concetti anche sul nostro territorio. Considerando che l’Unione Europea ha cercato di chiedere a una certa collaborazione tra i vari Stati europei per quello che riguarda la sicurezza stradale, ci si chiede per quale motivo le regole non siano per tutti uguali.

Ovviamente la risposta a questa domanda è anche piuttosto semplice, sappiamo bene che la regolamentazione deve adeguarsi allo stile di vita e all’organizzazione dell’intero Stato. Quindi sembra semplice capire che l’Italia e la Germania non possono avere la stessa normativa.

Occorre comunque considerare che anche in Germania tiene banco l’argomento della sicurezza stradale, che in fondo accomuna non solo l’Europa ma il mondo intero.

Probabilmente molti sanno che sulla maggior parte dell’autostrade che sono presenti sul territorio tedesco, non sono indicati i limiti di velocità. In Italia essi vengono utilizzati per prevenire incidenti e rispettarli vuol dire evitare delle multe molto salate ma in Germania sembra che non sia esattamente così.

Un principio applicato ormai negli anni ’70

In realtà, la decisione di non imporre dei limiti di velocità nel paese europeo, non è qualcosa di recente, ma anzi risale addirittura agli anni 70.quindi possiamo affermare che si tratta di una decisione letteralmente storica. In molti credono che sia solo una questione di libertà di scelta, che il governo ha voluto lasciare ai suoi cittadini, ma in realtà non è esattamente così.

L’assenza dei segnali per quello che riguarda le linee di velocità non vuol dire che comunque non ci siano delle consuetudini da rispettare.

Le le raccomandazioni e la sicurezza stradale in Germania

Nonostante non vi siano obblighi di legge, le autorità tedesche raccomandano di seguire una velocità non superiore ai 130 km/h in autostrada. Il limite di velocità illimitato viene lasciato solo a pochissime strade. Le raccomandazioni variano a seconda della zona in cui si guida. Quindi in città e limite rimane a 50 km/h, su strada a 100 km/h.

Si tratta di un modo di agire che va a responsabilizzare l’automobilista, evitando di imporre una regola precisa.