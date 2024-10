Questo documento non lo controllano più ai posti di blocco | Ti arriva a casa direttamente una raccomandata da 600€, se succede te la ricordi per sempre

Prestate molta attenzione a questo documento, in quanto non viene più richiesto ai posti di blocco, ma ti arriva direttamente a casa la sanzione in automatico e parliamo di cifra molto elevate.

Nel Codice della Strada sono inserite tutte le norme che ogni automobilista dovrebbe conoscere, per evitare di incappare in pesanti sanzioni e provvedimenti vari. Oltre a queste, ci sono molte scadenze che un guidatore dovrebbe ricordare nel corso della sua vita, che riguardano specificatamente la “4 ruote”.

Si passa dall’assicurazione, al bollo, alla revisione, al cambio dei pneumatici, al cambio dell’olio, fare rifornimento prima di restare a secco e così via. Molti prendono con leggerezza queste direttive, così come le varie normative da rispettare.

Ed è così poi che si finisce col pagare sanzioni elevate che vi faranno svuotare il conto con i vostri risparmi. In merito a queste direttive, sappiate che durante un posto di blocco questo documento non vi verrà più chiesto, in quanto la multa vi arriverà direttamente a casa o vi sarà consegnata qualche km dopo. Ecco di cosa stiamo parlando.

Un novità che sarebbe meglio conoscere

Prima di parlarvi del documento in questione e di tutte le conseguenze successive, dobbiamo fare un passo indietro e spiegarvi di preciso cos’è il Targa System. Per fare ciò, abbiamo pensato di riportarvi la descrizione che viene rilasciata sul sito ufficiale: “(è, ndr) il sistema di riconoscimento targhe, progettato per le forze dell’ordine, per togliere definitivamente dalla circolazione i veicoli potenzialmente pericolosi per la sicurezza stradale”.

In pratica si tratta di un software che legge in tempo reale tutte le targhe delle auto che passano nella zona dove sono stati installati questi dispositivi e in Italia, ce ne sono parecchi. Sul guardate sul sito 6sicuro.it, troverete tutti i luoghi in cui sono presenti nelle varie Regioni d’Italia.

Ecco il documento che non viene più richiesto

Se passate dunque con l’automobile nelle zone in cui è presente il Targa System, il quale piano piano estenderà la sua portata un po’ ovunque, sappiate che non ci sarà un posto di blocco a chiedervi il documento che riguarda la validità dell’assicurazione e della revisione, in quanto il sistema, collegato al Ministero dei Trasporti, registrerà in automaticamente le targhe e ne analizzerà le informazioni in pochissimi istanti.

In questo modo, tutti i veicoli che risulteranno rubati, o privi di assicurazione o con la revisione scaduta, saranno immediatamente individuati. Il sistema invierà la comunicazione alla pattuglia più vicina, la quale potrà fermarvi e applicare la legge come di consueto. In altre circostanze, in base alla gravità della situazione, potrebbe arrivarvi direttamente la multa a casa tramite raccomandata e calcolate che non sarà una cifra irrisoria. Se circolate con assicurazione scaduta la cifra può variare dagli 841 euro a oltre 3.000 euro, mentre in caso di revisione scaduta, la sanzione sarà dai 155 euro a 624 euro.