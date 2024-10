Lewis Hamilton, rivelazione shock: “soffro di disturbi mentali fin da quando ero bambino”

Rivelazioni shock del campione di Formula 1 Lewis Hamilton che ammette di soffrire di disturbi mentali da quando era bambino.

Classe 1985, 7 volte campione del mondo, Lewis Hamilton lo abbiamo imparato a conoscere sia per il suo carattere deciso e spesso difficile da gestire, ma anche per il suo immenso talento alla guida delle monoposto di Formula 1. Non è certo la prima volta che Lewis Hamilton rilascia delle dichiarazioni che lasciano non pochi strascichi di discussione.

Il prossimo anno Lewis Hamilton spegnerà 40 candeline ma la sua fame di vittorie non sembra proprio essersi assopita. Lui che ha portato vittorie e scompiglio quasi in tutte le scuderie in cui è militato, adesso, inaspettatamente arriverà alla Ferrari, in molti lo aspettavano, altri invece continuano a non credere che sia l’uomo giusto.

7 sono i mondiali che fino ad oggi ha collezionato e 105 le vittorie, un risultato veramente da record, corredato da quasi altrettante Pole Position.

Nei giorni scorsi il campione ha rilasciato delle interviste in cui parla di lui e del suo passato, rivelando che ha sofferto di disturbi mentali e che ancora oggi per lui non è affatto semplice riuscire a gestire la sua mente e la sua personalità. Insomma un comportamento a volte spocchioso che nasconde molto di più.

Le dichiarazioni di Lewis Hamilton

Sappiamo bene quanto piaccia ad ognuno di noi scovare nella vita privata e al di fuori di quella che è la propria performance in pista di ogni singolo pilota, ma Lewis Hamilton è probabilmente quello che suscita maggiore curiosità. Il pilota quindi si unirà alla scuderia Ferrari andando a sostituire Carlos Sainz che andrà alla Williams alla dine della stagione.

Adesso Hamilton è al sesto posto del Mondiale e decide di parlare del suo passato na anche del suo presente. Ecco cosa avrebbe rivelato a riguardo.

Vittima dei bulli e della depressione

“Ho avuto la depressione fin dalla tenera età, quando avevo circa 13 anni. Penso che sia stata a causa della pressione delle gare e dei problemi a scuola con il ‘bullismo’, non avevo nessuno con cui parlare“, rivelazioni che probabilmente nessuno si aspettava dal campione di Formula 1. A segnarlo anche la pandemia Covid-19 che lo ha portato a profondi cambiamenti, ha iniziato a meditare per schiarirsi la mente.

Poi ha concluso “Sono più sano di quanto non sia mai stato. Sono in un ottimo momento, fisicamente e mentalmente“.