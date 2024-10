Come rubare un’auto con una bottiglia di plastica da mezzo litro | È uno dei sistemi più utilizzati

Con una bottiglia di plastica da mezzo litro ti rubano la macchina, sembra assurdo ma il metodo funziona veramente.

Il numero di furti delle automobili sembra aumentare di settimana in settimana, proprio per questo motivo conoscere quelli che sono i trucchi messi in pratica dai ladri sembra essere veramente essenziale. Se conosci il tuo nemico e quelle che sono le sue armi sicuramente lo potrai combattere nella maniera migliore.

Sembra che negli ultimi mesi i ladri di automobili hanno messo a punto dei metodi di agire che sembrano riuscire a trarre maggiormente in inganno gli automobilisti. Quello che le Forze dell’Ordine chiedono a tutti gli automobilisti è di prestare attenzione, perchè basta una semplice disattenzione e si rischia di vedersi portare via l’automobile.

I metodi che sono stati utilizzati di recente sembrano essere molto efficaci, ma altrettanto elementari. A descriverli sembrerebbe quasi che si pecchi di estrema ingenuità e questo espone a rischi ancora maggiori.

In questo specifico caso sembra proprio che per portare via l’automobile ai malcapitati di utilizzi una semplice bottiglietta d’acqua da mezzo litro, cosa ci potrà mai essere di pericoloso in essa? Eppure il trucco messo a punto sembra essere molto più efficace di quello che si possa pensare. Ecco in che modo viene messo in atto.

I numeri sono in aumento per quello che riguarda i furti

Dopo un periodo in cui i furti di automobili sembravano quasi essere passati di moda, ecco che tornano in auge e iniziano ad aumentare di nuovo. In realtà sono diversi mesi che si parla di un aumento esponenziale del numero di automobili che sono state rubate. Azioni questi che sembrano coinvolgere maggiormente alcuni modelli rispetto ad altri.

L’aspetto veramente negativo è che purtroppo è difficile ritrovare la auto rubate, nonostante il GPS presente su tutte le vetture. Insomma, oltre il danno anche la beffa.

Come utilizzano la bottiglietta d’acqua per portarti via l’automobile

Il trucco sembra essere banale, ma molto efficace. I ladri vanno a posizionare una bottiglietta d’acqua da mezzo litro tra la ruota e il parafanghi del pneumatico anteriore lato passeggeri. Muovendosi con l’automobile il guidatore sente un rumore che sembra essere una rottura.

Scendendo per controllare lascerà la porta forse aperta o comunque l’auto facilmente accessibile. Questo si traduce in maggiore semplicità per il ladro di entrare in auto e accenderla per portarla via.