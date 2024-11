Il mondo dei quad e degli ATV si arricchisce di una nuova stella: il Kymco MXU 550. Performance da campione e prezzo da sogno

Il Kymko MXU 550 é un 4×4, dal prezzo sorprendentemente accessibile (a partire da circa 7.000€ ) e promette prestazioni da fuoristrada di gran lunga superiori alla sua categoria. Sotto il cofano, il MXU 550 nasconde un cuore pulsante: un motore potente e reattivo, capace di garantire un’accelerazione brillante e una ripresa vigorosa anche sui terreni più impegnativi. La trazione integrale permanente, abbinata a un sistema di sospensioni ben tarato, assicura un’aderenza eccezionale e un comfort di guida sorprendente, anche su percorsi accidentati e sconnessi. Il design del MXU 550 è caratterizzato da linee moderne e aggressive, che conferiscono al veicolo un aspetto robusto e deciso. La sella comoda e spaziosa, insieme ai numerosi vani portaoggetti, rendono il MXU 550 il compagno ideale per le escursioni off-road e per le attività lavorative.

Kymko MXU 550: equipaggiamento di serie

Il MXU 550 arriva di serie con un ricco equipaggiamento, che include il servosterzo elettrico (EPS) che facilita la guida, riducendo lo sforzo necessario per manovrare il quad, soprattutto a basse velocità. Grazie ai paraurti anteriore e posteriore appositamente studiato, puoi proteggere il veicolo da eventuali urti. Con il portapacchi puoi trasportare i carichi ingombranti e con il gancio da traino puoi trasportare rimorchi e attrezzi. Il fuoristrada é dotato di fari a LED per una migliore visibilità notturna e una strumentazione digitale completa e intuitiva. Inoltre, è possibile personalizzare il proprio MXU 550 con una vasta gamma di accessori originali Kymco, come il verricello per affrontare situazioni di emergenza; le barre protettive, per aumentare la sicurezza del pilota. É possibile ampliare la capacità di carico con appositi bauletti aggiuntivi e dotarlo di kit di protezione per tutelare il veicolo da graffi e abrasioni.

L’off-road sicuro e divertente

Il Kymco MXU 550 è un quad che sorprende per la sua versatilità, le sue prestazioni e il suo prezzo. Il Kymco MXU 550 è la scelta ideale per gli appassionati di outdoor. É perfetto per affrontare escursioni e avventure off-road. La posizione di guida è rilassata e le sospensioni assorbono efficacemente le vibrazioni. La trazione integrale permanente, abbinata a un differenziale anteriore bloccabile, assicura un’aderenza eccezionale su qualsiasi superficie, consentendo al MXU 550 di affrontare con disinvoltura pendenze ripide, fondi scivolosi e terreni sconnessi. Le sospensioni, con escursione generosa, assorbono efficacemente gli urti, garantendo un comfort di guida elevato anche su percorsi particolarmente accidentati.