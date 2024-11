Patente, è ufficiale: la Stradale già non può più multare gli automobilisti sprovvisti del documento | Con la nuova legge cambia tutto

La Stradale non può più emettere una sanzione nei confronti degli automobilisti che non hanno il documento con se, ecco la nuova legge.

Il nuovo Codice della Strada e il bisogno di garantire una certa sicurezza a tutti gli utenti delle nostre strade, ha fatto in modo che si intensificassero anche i controlli da parte delle forze dell’ordine. Il solo cambiamento delle regole o sanzioni molto più severe, non potevano certo essere sufficienti per riuscire ad ottenere i risultati sperati.

Ecco che allora i comuni hanno deciso di intervenire con una presenza molto più massiccia di forze dell’ordine in strada. Ma anche nei controlli, qualcosa è cambiato e il classico “patente e libretto” è caduto in disuso.

Fino a sole poche settimane fa, ogni automobilista che veniva fermato dalle forze dell’ordine, doveva mostrare la propria patente in formato originale. Per coloro che non ne erano in possesso, erano previste multe anche piuttosto salate. Ad

Ma con il nuovo Codice della Strada le regole sono cambiate e questo vuol dire che non sarà più obbligatori avere con se la patente.

Addio all’obbligo di avere la patente sempre con sé

La patente di guida è l’unico documento che è in grado di dare prova concreta della capacità psico-fisica di mettersi al volante. Proprio per questo motivo al momento del controllo essa veniva richiesta all’automobilista da parte delle forze dell’ordine. Proprio sulla patente di guida vengono indicati anche eventuali obblighi da parte dell’automobilisti, come quello di indossare gli occhiali da vista e similari.

Ma lo sviluppo tecnologico a cui si è di recente assistito, ha fatto in modo che anche questa regola generale cambiasse. Ricordiamo che nel caso in cui si venga sorpresi alla guida, sprovvisti della patente, la sanzione prevista va dai 42 euro fino a un massimo di 173 euro.

Cosa cambia da questo momento sulle strade italiane

Come accennato in precedenza, lo sviluppo tecnologico ha fatto in modo che, cambiasse anche il modo di gestire i posti di blocco. Da tempo ormai, siamo abituati a non mostrare più il tagliando assicurativo, considerando la possibilità, per le forze dell’ordine di avere a disposizione strumenti che permettono di controllare, attraverso la sola targa se l’auto è effettivamente assicurata. Ma torniamo adesso alla patente.

Dal 23 ottobre, per tutto gli automobilisti, in caso di posto di blocco, è possibile mostrare la patente in formato digitale in maniera molto semplice, attraverso l’applicazione IO. Quest’ultima gli italiano ne hanno imparato l’utilizzo al tempo del Covid, quando era possibile consultarvi il green pass. Adesso sarà possibile visualizzare patente, tessera sanitaria e certificato di invalidità direttamente dallo smartphone.