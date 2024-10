Questi sono i nuovi ADAS che troverai installati sulla tua nuova auto | Non ne conosci nemmeno uno

Ecco quelli che sono i nuovi ADAS che avrai sulla tua automobile nuova, forse non li conosci ancora, ma dovrai farci l’abitudine.

Nel mondo delle automobili sono molti i cambiamenti a cui si sta facendo fronte proprio in questi ultimi mesi. Le modifiche interesseranno un po’ tutti e riguarderanno verranno qualsiasi aspetto della vita da automobilista. Innanzitutto è cambiato il codice della strada, con nuove sanzioni, molto più stringenti.

Ma ancora più importanti sono i cambiamenti che si sono avuti per quello che riguarda le automobili. Le vetture che guidiamo o che comunque guideremo in futuro sono molto diverse da quelle che conosciamo già.

Lo scopo delle modifiche che si sono avute sono tutte volte a migliorare la sicurezza, con l’obiettivo di portare a zero quelli che sono gli incidenti mortali che interessano gli automobilisti ogni anno. Se intervenire sul Codice non è sufficiente e per questo sono stati inseriti gli ADAS.

Da luglio scorso questi sistemi di assistenza alla guida diventano obbligatori e arriva per gli automobilisti il momento di comprendere in che maniera funzionano e come possono migliorare la vita all’automobilisti. Ecco allora cosa sapere a riguardo e quali saranno gli elementi presenti in auto.

Una strada molto più sicura

Quindi l’unico scopo che si vuole realmente raggiungere è quello di avere delle città e non solo, molto più sicure non solo per gli automobilisti ma per tutti gli utenti che si trovano sulle nostre strade, che siano esse urbane o no. Gli Adas sembrano essere un metodo sicuro ed efficace per poter ottenere tutto questo.

Lo scopo resta quello di riuscire a portare allo zero il numero degli incidenti stradali mortali che ogni anni caratterizzano le nostre strade. Questo dovrebbe essere possibile, appunto, attraverso gli ADAS.

I sistemi di sicurezza che avranno tutte le vetture

Numerosi i sistemi di sicurezza che andranno ad essere implementati all’interno delle vetture. Innanzitutto il rilevamento del traffico, in grado di scegliere la strada migliore da percorrere. Anche la regolazione intelligente della velocità può essere utile, come l’avviso di cambio di corsia.

Tra le misure adottate c’è la frenata di emergenza, rilevatore di sonno e stanchezza, infine, scatola nera, utile soprattutto in caso di sinistro e il blocco con etilometro.