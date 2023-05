Quello tra Hamilton e Wolff è un idillio destinato a finire?

Si ritorna a chiacchierare di un futuro approdo di Hamilton in Ferrari, ma le parole del pilota lo legano ancora al team che lo ha reso invincibile

Com’è successo anche durante lo scorso rinnovo, il ritardo nel raggiungimento di un accordo tra il sette volte campione del mondo e la Mercedes per le prossime stagioni alimenta succose voci di corridoio. Negli ultimi giorni, in particolare, si è tornato a parlare di un possibile approdo in Ferrari di Lewis Hamilton, al termine dell’attuale contratto nella scuderia capitanata da Wolff, che scadrà alla fine di quest’anno. Il Cavallino Rampante costituisce, per la sua storia blasonata, una tassello che ogni pilota vorrebbe raggiungere nella propria carriera. E lo stesso Hamilton non è immune al fascino della Rossa, come aveva dichiarato lui stesso in passato.

Eppure, nulla dalle dichiarazioni dei diretti interessanti sembrerebbe far trapelare un epilogo del genere per la carriera di Hamilton. Lo stesso pilota ha dichiarato, quasi volendo mettere a tacere queste teorie: “Le persone che creano voci senza fatti non sono mai utili“. Parlando del rapporto con Mercedes, Hamilton ha infatti affermato: “Non c’è alcun ritardo con il nostro contratto. Sono sempre stato molto, molto tranquillo, e non mi sento come se avessi bisogno di chiudere le trattative proprio in questo momento. Ho un ottimo rapporto con Toto e Mercedes, e ci supportiamo pienamente a vicenda. Sono davvero entusiasta del futuro insieme e del lavoro che stiamo facendo in pista e fuori“.

IL RAPPORTO CON TOTO WOLFF: IL SEGRETO DELL’IDILLIO

Lo stesso Toto Wolff ha elogiato a più riprese lo stretto rapporto di fiducia che, in questi anni, lo ha legato al sette volte campione del mondo. “Faccio davvero fatica a pensare a un piano B. Perché Hamilton è il mio piano A per il futuro.” ha affermato Wolff, contrastando le dicerie che vedrebbero Hamilton in tuta rosso Ferrari. Tuttavia, i sospetti sulla permanenza di Hamilton in Mercedes non sono del tutto infondati. Pur essendo arrivati al mese di giugno, infatti, nulla si smuove a Brackley. Nonostante il team principal austriaco avesse affermato, lo scorso gennaio, che questa volta non avrebbe portato le trattative con Hamilton troppo per le lunghe, cercando di bloccare il pilota prima, piuttosto che dopo.

Nessuna preoccupazione, d’altronde, da parte di Hamilton. “Questa è casa mia, sono felice dove sono. Non ho ancora firmato un contratto, ma ci stiamo lavorando.” ha affermato. “Penso che siamo stati in grado di confidarci davvero l’uno con l’altro ed essere aperti e onesti. All’interno degli affari e delle industrie è molto difficile esserlo, perché sembra sempre che ci sia qualcuno pronto a pugnalarti alle spalle. E penso che il rapporto che abbiamo non sia mai stato così.” dichiara Hamilton, descrivendo il rapporto privilegiato che ha instaurato con Wolff.

Sembrerebbe un idillio, ma ogni relazione da sogno ha i suoi segreti per funzionare. Per Wolff e Hamilton, si tratta di Penni Thow, la manager del sette volte campione del mondo. Il team principal ha infatti rivelato che i due non discutono mai di soldi personalmente, ma utilizzano sempre Thow come mediatrice. “Parlare di soldi con un tuo amico è difficile.” spiega Wolff. “Penni aiuta. Ci ha tenuti sotto controllo e abbiamo trovato un buon modus operandi con lei. Evitiamo di parlarci di soldi, ma parliamo entrambi con Penni“.