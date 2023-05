GP Monaco: la conferenza stampa dei top team

Finalmente si torna a correre! Stavolta a Monaco con il suo tradizionale circuito cittadino. Ecco cosa hanno detto i piloti dei top team in conferenza stampa

Come sempre ad aprire le danze del weekend di gara è la conferenza stampa dei piloti dei top team che, dopo uno stop forzato a Imola, tornano a correre a Monaco. Purtroppo, il GP di Imola è stato annullato a seguito delle drammatiche condizioni metereologiche e delle conseguenze che l’alluvione ha comportato. Molti piloti hanno fornito il loro appoggio promuovendo raccolte fondi per l’aiuto delle popolazioni colpite. Adesso però lo sguardo volge a Monaco dove si prospetta un fine settimana ricco di cambiamenti.

La Mercedes intende, infatti, apportare degli aggiornamenti proprio qui, nonostante la pista di Monte Carlo non sia il luogo adatto per farlo. Il team delle frecce argento vuole fare la differenza e vuole farlo il prima possibile. La Ferrari d’altro canto aspetterà Barcellona. La Reb Bull non è la favorita immediata a Monaco, motivo per cui questo gran premio potrebbe costituire un’importante occasione per qualche altro team di vincere.

Le parole di Checo Perez

Proprio la Red Bull vinse lo scorso anno a Monaco con il pilota messicano, ma quest’anno il team di Milton Keynes si sente alquanto vulnerabile. “Essenzialmente sappiamo che non sarà il nostro circuito più forte. Potremmo soffrire un po’ a mostrare i nostri punti di forza, però resta Monaco. Sabato dovremmo cercare di riscaldare bene le gomme, quello sarà il fattore chiave su questa pista”, ha dichiarato Checo.

Quali saranno le minacce maggiori per Red Bull? “Senza dubbio Fernando e le Ferrari. Mi aspetto che la rossa sia piuttosto forte qui, così come lo era a Baku. Nel giro secco sono molto forti”. Anche Max di fatto rappresenta una minaccia per il messicano. Finora i due piloti della Red Bull hanno condotto una bella battaglia. “Qui sarà importante finire davanti a lui perché non voglio che lui costruisca un vantaggio troppo grosso, quindi ogni weekend è un’opportunità per ridurre il distacco”.

Guidare a Monaco richiede un approccio di guida diverso e la qualifica è il momento che conta di più. “Probabilmente Monaco è uno di quei circuiti in cui se commetti un errore, finisci contro il muro. Non c’è margine di errore. A volte può essere noioso per i fan, ma non per i piloti”.

Le parole di Charles Leclerc

“Curioso di vedere dove andrà. La Red Bull resta la più veloce”, esordisce Charles Leclerc. Relativamente alle speculazioni sui media riguardo al compagno di squadra Sainz e alla sua possibile sostituzione con Hamilton, Charles ride guardando il pilota britannico ed esordendo con un “Ciao Lewis”.

“In un compagno di squadra cerco qualcuno che sia veloce, anche perché in Formula 1 amiamo essere in lotta con i migliori. Questo però non significa che il mio compagno non sia veloce. Carlos è un pilota estremamente veloce, ma considerato questo, non sono io quello che deve fare la scelta, quindi vedremo“. “Sicuramente ritengo Lewis un pilota incredibile e tutti sarebbero felici di avere lui come compagno di squadra anche perché tutti impareremmo tantissimo da lui. In ogni caso sono felice della situazione attuale e ho anche un bel rapporto con Carlos“, ha concluso il monegasco.

The long-awaited upgrades have arrived for Mercedes 🙌 What can we expect to see from the W14 in Monaco? 👀#F1 #F1Unlocked #MonacoGP — Formula 1 (@F1) May 25, 2023

Le parole di Lewis Hamilton

Per contro, Lewis alla domanda del giornalista Sky su un possibile approdo in Ferrari risponde: “Naturalmente quando sei in trattativa per un nuovo contratto, ci sono sempre delle speculazioni. Alla fine però, a meno che non lo sentite dire da me, rimane una speculazione appunto”. “Il mio team sta lavorando a stretto contatto con Toto, siamo quasi alla fine della trattativa e il contratto è quasi pronto”, ha dichiarato Hamilton.

Finalmente per la Mercedes è arrivato il momento degli aggiornamenti: all’interno dei box c’è stata trepidazione. “Giusto non correre a Imola pensando a quello che è successo nella regione. Felice di essere qui anche se sarà difficile capire se gli aggiornamenti ci daranno le risposte che vogliamo. Ma speriamo di avvicinarci ai nostri rivali”

“Siamo un team che ha vinto, ora abbiamo preso decisioni sbagliate ma stiamo lavorando per crescere. Il team sta lavorando tanto per questo obiettivo. Il mio staff sta lavorando per arrivare a chiudere la trattativa sul rinnovo. E no, la Ferrari non mi ha cercato”, ha poi concluso il pilota britannico.