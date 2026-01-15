Norris, Hamilton, Verstappen e Piastri tra gli atleti più pagati

Hamilton davanti a tutti

Lando Norris, Lewis Hamilton, Max Verstappen e Oscar Piastri figurano nella lista stilata da Sportico dei cento atleti più pagati dell’anno. Il primo dei quattro piloti a comparire in classifica è Hamilton, all’undicesimo posto e quindi fuori dalla top 10 guidata da Cristiano Ronaldo.

Il ferrarista, secondo l’elenco, sfiora i 100 milioni di dollari: i guadagni e le vincite ammontavano a 70 milioni di dollari a cui se ne aggiungono altri 30 dalle varie sponsorizzazioni. Il fatto che il britannico abbia i guadagni di sponsorizzazione maggiori nel Circus non stupisce.

Secondo Sportico infatti, la voce delle sponsorizzazioni comprendeva “guadagni derivanti da sponsorizzazioni, royalties, cimeli, licenze, progettazione di campi da golf, contratti editoriali e media”. D’altronde Hamilton ha da diversi anni rapporti di lavoro solidi con brand come Dior, Lululemon e Perplexity. A questo si aggiunge il ruolo di produttore esecutivo nel film di F1 al fianco di Brad Pitt e Damson Idris.

Gli altri protagonisti della classifica

Poco dietro il sette volte campione del mondo troviamo Max Verstappen, al 15° posto con 75 milioni di dollari tra guadagni e vincite e 8 milioni di dollari di sponsorizzazioni. I due piloti McLaren sono gli unici altri ad essere entrati nella lista.

Il neo campione del mondo, Lando Norris, si colloca al 32° posto. I suoi guadagni sono di circa 54 milioni di dollari a cui si sommano altri 5 milioni di sponsorizzazioni. Chiude la classifica Oscar Piastri, che si piazza al 96° posto con 35 milioni di dollari di guadagni e 3 milioni di dollari di sponsorizzazioni.

La classifica è ricca di altri grandi nomi che fanno compagnia ai protagonisti della Formula 1. La loro presenza non fa che testimoniare quanto la classe regina del motorsport sia uno sport ricchissimo, capace di piazzare quattro dei suoi personaggi tra i 100 atleti più pagati del mondo. Compaiono infatti nomi come quelli di Lebron James, star dei Los Angeles Lakers, Lionel Messi, attualmente all’Inter Miami, e il golfista Rory Mcllroy.

Aurora Ricci