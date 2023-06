Quanto vale la Formula 1?

Formula 1 è ora uno degli sport più seguiti. Ma da cosa deriva tutto questo successo e quanto vale davvero?

Il CEO di Liberty Media, Greg Maffei, ritiene che la Formula 1 valga ora oltre 40 miliardi di dollari, e continuerà a crescere grazie all’interesse dell’Arabia Saudita.

Liberty Media ha acquisito la F1 prima della stagione 2017 con un accordo del valore di circa 4,4 miliardi di dollari.

Dall’acquisizione, la F1 ha goduto della sua crescita senza precedenti attraverso programmi come Drive to Survive e la presenza dello sport sui social media, aprendolo a nuovi mercati e alle nuove generazioni. Ha anche spiegato perché l’attuale struttura dell’azienda determina l’aumento delle vendite dei biglietti.

“Se dovessimo abbandonare la Formula 1, creare una società separata, aspettare un tempo sufficiente, non avere alcun piano o intenzione di vendere, quell’asset potrebbe essere venduto all’istante e non ci sarebbe nessuna tassa a livello aziendale. Quindi quello che penso davvero, quello che sto dicendo, è il modo in cui siamo strutturati oggi che ci permette di essere qui. Non saremmo dei venditori altrimenti”.

Inizialmente riportato all’inizio di quest’anno, il Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita (PIF) ha fatto un’offerta del valore di 20 miliardi di dollari, che è stata respinta.

L’Arabia Saudita ha recentemente investito molto in una serie di sport, in particolare nel calcio, con l’acquisizione del Newcastle United, mentre ha ingaggiato la leggendaria stella del calcio Cristiano Ronaldo in una delle loro principali squadre di calcio.

Maffei ha indirizzato la speculazione sull’acquisizione del Walker Webcast.

“I sauditi sono stati partner su un paio di cose – hanno una gara, Aramco (compagnia petrolifera statale) è uno sponsor – ma non si sono mai avvicinati a noi”, ha detto Maffei.

“Francamente, 20 miliardi di dollari non sarebbero un prezzo interessante. Siamo valutati ad oltre 40 miliardi, e continueremo a salire. Siamo piuttosto ottimisti sul futuro”.