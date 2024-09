Quanto è concesso bere per risultare 0,25 ai controlli della spirometria: in pratica ti conviene startene a casa

Per risultare a 0,25 ai controlli della spirometria, ecco quanto puoi bere, insomma, non ti conviene nemmeno uscire.

Con la revisione del Codice della Strada si è posta una crescente attenzione nei confronti della guida in stato d’ebrezza per via della pericolosità che questa tipologia di infrazione comporta. Consumare alcool in grandi quantità prima di mettersi alla guida fa in modo che l’automobilista possa non essere in grado di condurre una guida poco pericolosa.

Già da alcuni anni a questa parte si è posta una maggiore attenzione nei confronti di un comportamento di questo genere. Buona parte della motivazione la si deve cercare nella voglia di prevenire quelle che sono note come stragi del sabato sera.

Purtroppo i giovani, convinti di non subire l’effetto dell’alcol finiscono per alzare troppo il gomito e quindi trovarsi ad essere pericolosi sia per se stessi che per gli altri. Le sanzioni previste per chi viene trovato al volante dopo aver assunto dell’alcol sono proporzionali al quantitativo consumato e rilevato dall’etilometro.

Con la prossima riforma si punta ad arrivare a zero, per quello che riguarda il livello di acqua nel sangue. Il tutto per riuscire a soddisfare le richieste che arrivano dalle diverse associazioni di vittime della strada.

Alcol e incidenti mortali

La verità è che purtroppo ad oggi, il legame tra il consumo di alcol e gli incidenti mortali è veramente molto elevata. In un rapporto dell’Istituto Nazionale di Tossicologia, più della metà dei conducenti morti per incidenti stradali nel 2023 avevano consumato alcol, psicofarmaci e droghe.

Occorre inoltre considerare che l’effetto dell’alcol è molto più evidente nei giovani che negli adulti. Importante evitare di credere a quelli che comunemente possiamo definire falsi trucchi per regolare il tasso alcolemico. L’unico modo certo per non esporsi a rischi è non bere affatto.

Ecco quanto si può bere

In Italia il tasso alcolemico massimo che può essere rilevato ed è considerato regolare è di 0,5%, si scende allo 0,2% in caso di aria aspirata. Un livello fin troppo basso per riuscire a bere anche un solo bicchiere di vino o un amaro.

Questo è il motivo per cui si continua a raccomandare di non bere affatto quando ci si deve mettere al volante. Innanzitutto perchè si diventa un rischio per se stessi e per gli altri, oltre a rischiare di perdere la patente.