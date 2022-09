Quanti posti sono rimasti disponibili per il 2023?

Il cambio di sedile in Alpine ha portato ad un rimescolamento delle carte in tavola nel mercato piloti. Chi si aggiudicherà i posti rimanenti nel 2023?

Di poche ore fa la notizia che Yuki Tsunoda ha riconfermato il suo contratto con l’AlphaTauri anche per il prossimo anno. Con questo evento mancherebbero cinque posti disponibili all’appello per la stagione 2023. A rivoluzionare il mercato piloti ci ha già pensato l’Alpine con la vicenda Piastri e la firma di Alonso per la McLaren, ma quali sono i posti vacanti e i probabili candidati?

Questi sono i cinque posti che rimangono liberi dopo il rinnovo di Tsunoda per la scuderia di Faenza: primo fra tutti l’Alpine. La partenza di Alonso e il rifiuto di Piastri hanno lasciato Ocon senza compagno di squadra per il prossimo anno. Di tutte le scuderie che hanno un posto libero, l‘Alpine è quella in posizione migliore nella classifica generale e Szafnauer ha assicurato che ci sono fino a 14 piloti interessati ad occuparlo. Uno fra questi pare sia proprio Pierre Gasly. Oltre al numero 10, questa settimana i francesi hanno organizzato un test all’Hungaroring nel quale mettono alla prova Antonio Giovinazzi, Nyck de Vries e Jack Doohan.

AlphaTauri: oggi è stato confermato il rinnovo di Tsunoda. Sebbene Gasly abbia un contratto con la scuderia fino alla fine del 2023, le voci che lo collegano ad Alpine hanno fatto sì che de Vries si interessasse a questo posto e andasse a parlare con Helmut Marko. Haas: il contratto di Mick Schumacher termina in questa stagione, e dopo una ripresa a metà stagione non sta brillando quanto dovrebbe. Quindi il suo posto è un altro posto libero magari per piloti come Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg e Giovinazzi.

CHI RIMANE?

Chi rimane dunque per occupare i posti disponibili a partire dalla stagione 2023? In Alfa Romeo si ha il contratto di Zhou che terminerà alla fine di questo campionato, mentre Bottas ha firmato un contratto pluriennale, quindi possono scegliere di rinnovare il pilota cinese o di ascendere alla grande promessa della loro accademia, Théo Pourchaire. Williams: Latifi stesso ammette che il suo rinnovo non è sicuro. La Williams pensa a De Vries e ha come riserva Logan Sargeant, entrato in Accademia nel 2021.