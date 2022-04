Qual è stata la chiave del successo di Red Bull in quel di Imola?

Durante tutto il weekend ad Imola si è visto il team Red Bull in una condizione davvero ottima

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si è chiuso con la doppietta di Red Bull. Un po’ di amara delusione per i due ferraristi, vittime di errori ed un pizzico di sfortuna, ma grande prova di forza per il diretto avversario della Rossa. Red Bull, questo weekend di Imola, sembrava essere davvero in palla: tanto ritmo, un Verstappen pauroso che ha addirittura doppiato Hamilton e una monoposto molto stabile sono state alcune delle caratteristiche principali del team di Horner.

Ma cosa li ha portati ad un così dirompente successo? I dettagli. Proprio i dettagli hanno permesso al team di Perez e Verstappen di fare la differenza questo weekend. Red Bull, infatti, ha presentato in anteprima al Gran Premio dell’Emilia Romagna un generatore di vortici nella parte centrale del fondo e anche pinze dei freni più leggere. Così facendo, la vettura sembra essersi riequilibrata.

Ma non solo: anche il graining ha giocato un ruolo cruciale in quel di Imola per Red Bull. Se durante il Gran Premio di Australia la squadra austriaca aveva notato gli effetti negativi del graining sulle proprie vetture, al circuito del Santerno sembra aver trovato la finestra ottimale per far funzionare alla perfezione le gomme.

La chiave del successo: minor peso

C’è stato un dettaglio che sembra essere la vera e propria chiave del successo di Red Bull: il minor peso della monoposto. La RB18, infatti, è migliorata a livello di prestazioni proprio per il peso ridotto di circa 7-8 kg. Questa riduzione può significare fino a 2.5 decimi in meno per giro. E le parole di Horner, pronunciate qualche tempo fa, sono state quasi una predizione: “Perdere peso è il modo più veloce, anche se non sempre il più economico, per migliorare le prestazioni della vettura”.

La guerra degli sviluppi si è aperta: da un lato c’è la velocissima Red Bull, che ha trovato una quadra importante nel suo sviluppo durante questo weekend. Dall’altro c’è Scuderia Ferrari, estremamente performante, e che porterà una nuova ala in occasione del GP di Miami. Ma il punto di svolta principale degli sviluppi sarà un altro: occhi puntati sul weekend di Barcellona.