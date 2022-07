Punti penalità in F1: come sono messi i vari piloti?

Sono diversi i piloti con un elevato numero di punti penalità, tanto che rischiano addirittura di saltare un Gran Premio. Vediamo insieme le varie situazioni

Il sistema di punti di penalità nello sport più veloce del mondo è piuttosto rigido e schematizzato, fatto chiaramente per invogliare i piloti ad avere un determinato comportamento in pista. E’ normale che quando si sfreccia ad oltre 300 km/h le regole siano più rigide che in strada. Eppure, al pari di noi guidatori occasionali, anche le 20 persone più veloci del mondo si basano su un sistema di punti, sulla loro superlicensa, per cui una volta raggiunto il limite consentito, scatta una gara di sospensione.

Più nello specifico, i punti di penalità che raccolgono i vari piloti, ovviamente, dipendono da incidenti che hanno causato o altri comportamenti scorretti ed antisportivi dimostrati in pista. E l’ammontare di suddetti punti dipende dalla gravità del fatto stesso. La regola per la Formula 1 spiega che se un pilota accumula, nell’arco di 12 mesi, un numero di punti penalità uguale o superiore a 12, ottiene di diritto una sospensione per un Gran Premio.

Tuttavia, se fino ad ora in Formula 1, non abbiamo assistito ad un simil scenario, è molto recente la notizia che in Formula 2 il pilota Amaury Cordeel è stato costretto a saltare lo scorso Gran Premio di Gran Bretagna, proprio per aver raggiunto i limite massimo di punti penalità. Questa è stata la prima sospensione che vediamo dal 2019. Andiamo, dunque ad analizzare la situazione che abbiamo in griglia, pilota per pilota, per capire se, nell’arco di questa stagione, vi è davvero qualcuno a rischio sospensione.

MAX VERSTAPPEN

A capo di questa classifica, oltre che a quella del campionato mondiale, vi è l’olandese campione in carica. I suoi 7 PUNTI di penalità, sono così distribuiti:

2 PUNTI ottenuti in seguito alla collisione con Lewis Hamilton nel Gran Premio di Monza 2021 (questi punti di penalità scadranno il 12 settembre 2022)

ottenuti in seguito alla collisione con Lewis Hamilton nel Gran Premio di Monza 2021 (questi punti di penalità scadranno il 12 settembre 2022) 2 PUNTI ottenuti per aver ignorato la doppia bandiera gialla nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 (questi punti di penalità scadranno il 21 novembre 2022)

ottenuti per aver ignorato la doppia bandiera gialla nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar 2021 (questi punti di penalità scadranno il 21 novembre 2022) 1 PUNTO ottenuto per aver lasciato il tracciato ottenendone un vantaggio durante il Gran Premio di Arabia Saudita 2021 (questi punti di penalità scadranno il 5 dicembre 2022)

ottenuto per aver lasciato il tracciato ottenendone un vantaggio durante il Gran Premio di Arabia Saudita 2021 (questi punti di penalità scadranno il 5 dicembre 2022) 2 PUNTI per aver causato un contatto con Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Arabia Saudita 2021 (questi punti di penalità scadranno il 5 dicembre 2022)

PIERRE GASLY

Al fianco di Max, anche lui con 7 PUNTI totali di penalità, il francese Pierre Gasly. Queste le motivazioni:

2 PUNTI per aver causato una collisione con Fernando Alonso nel Gran Premio di Turchia 2021 (questi punti di penalità scadranno il 10 ottobre 2022)

per aver causato una collisione con Fernando Alonso nel Gran Premio di Turchia 2021 (questi punti di penalità scadranno il 10 ottobre 2022) 2 PUNTI per aver causato una collisione con Lance Stroll nel Gran Premio di Spagna 2022 (questi punti di penalità scadranno il 22 Maggio 2023)

per aver causato una collisione con Lance Stroll nel Gran Premio di Spagna 2022 (questi punti di penalità scadranno il 22 Maggio 2023) 2 PUNTI per aver causato una collisione con Sebastian Vettel nel Gran Premio di Austria 2022 (questi punti di penalità scadranno il 10 luglio 2023)

per aver causato una collisione con Sebastian Vettel nel Gran Premio di Austria 2022 (questi punti di penalità scadranno il 10 luglio 2023) 1 PUNTO per aver cambiato più volte traiettoria in rettilineo durante una difesa nel Gran Premio d’Australia 2022 (questi punti di penalità scadranno il 10 aprile 2023)

LANCE STROLL

Anche il figlio di Lawrence si posiziona in testa alla classifica, a pari merito con i due precedentemente citati, con 7 PUNTI, così distribuiti:

2 PUNTI per aver causato una collisione nel Gran Premio di Ungheria 2021 (questi punti di penalità scadranno il 1 agosto 2022)

per aver causato una collisione nel Gran Premio di Ungheria 2021 (questi punti di penalità scadranno il 1 agosto 2022) 2 PUNTI per aver causato un incidente contro Pierre Gasly al Gran Premio di Russia 2021 (questi punti di penalità scadranno il 26 settembre 2022)

per aver causato un incidente contro Pierre Gasly al Gran Premio di Russia 2021 (questi punti di penalità scadranno il 26 settembre 2022) 2 PUNTI per aver causato una collisione con Nicholas Latifi al Gran Premio di Australia 2022 (questi punti di penalità scadranno il 10 aprile 2023)

per aver causato una collisione con Nicholas Latifi al Gran Premio di Australia 2022 (questi punti di penalità scadranno il 10 aprile 2023) 1 PUNTO per aver difeso in modo scorretto, cambiando più volte traiettoria, al Gran Premio di Australia 2022 (questi punti di penalità scadranno il 10 aprile 2023)

FERNANDO ALONSO

Conclusa la barriera dei sette punti, subito sotto troviamo lo spagnolo con 6 PUNTI totali di penalizzazione, che ha accumulato in queste occasioni:

2 PUNTI per aver causato una collisione con Mick Schumacher al Gran Premio di Turchia 2021 (questi punti di penalità scadranno il 10 ottobre 2022)

per aver causato una collisione con Mick Schumacher al Gran Premio di Turchia 2021 (questi punti di penalità scadranno il 10 ottobre 2022) 2 PUNTI per aver causato una collisione con Pierre Gasly durante il Gran Premio di Miami 2022 (questi punti di penalità scadranno il 8 maggio 2023)

per aver causato una collisione con Pierre Gasly durante il Gran Premio di Miami 2022 (questi punti di penalità scadranno il 8 maggio 2023) 1 PUNTO per aver tagliato una curva ed ottenuto un vantaggio nel Gran Premio di Miami 2022 (questi punti di penalità scadranno il 8 maggio 2023)

per aver tagliato una curva ed ottenuto un vantaggio nel Gran Premio di Miami 2022 (questi punti di penalità scadranno il 8 maggio 2023) 1 PUNTO per aver difeso in maniera scorretta cambiando più volte del dovuto traiettoria nel Gran Premio di Canada 2022 (questi punti di penalità scadranno il 19 giugno 2023)

ALEX ALBON

Anche lui, appena rientrato in Formula 1, si ritrova un bottino abbastanza pesante di 6 PUNTI di penalità:

2 PUNTI per aver causato una collisione con Lance Stroll al Gran Premio di Arabia Saudita 2022 (questi punti di penalità scadranno il 6 marzo 2023)

per aver causato una collisione con Lance Stroll al Gran Premio di Arabia Saudita 2022 (questi punti di penalità scadranno il 6 marzo 2023) 1 PUNTO per aver oltrepassato il track limits durante il Gran Premio di Spagna 2022 (questi punti di penalità scadranno il 22 maggio 2023)

per aver oltrepassato il track limits durante il Gran Premio di Spagna 2022 (questi punti di penalità scadranno il 22 maggio 2023) 1 PUNTO per aver ottenuto un vantaggio lasciando il tracciato durante il Gran Premio di Monaco 2022 (questi punti di penalità scadranno il 29 maggio 2023)

per aver ottenuto un vantaggio lasciando il tracciato durante il Gran Premio di Monaco 2022 (questi punti di penalità scadranno il 29 maggio 2023) 2 PUNTI per aver spinto fuori pista Lando Norris nel Gran Premio di Austria 2022 (questi punti di penalità scadranno il 9 luglio 2023)

YUKI TSUNODA

Altro pilota a quota 6 PUNTI. Inizio in Formula 1 molto movimentato quello di Yuki, che ha raggiunto 6 punti in pochissimo tempo. Recente e molto chiacchierata la recente notizia inerente Tsunoda e lo psicologo assegnatogli per provare a calmarlo un po’ in pista.

2 PUNTI per aver causato una collisione con Lance Stroll nel Gran Premio di Brasile 2021 (questi punti di penalità scadranno il 14 novembre 2022)

per aver causato una collisione con Lance Stroll nel Gran Premio di Brasile 2021 (questi punti di penalità scadranno il 14 novembre 2022) 2 PUNTI per aver causato una collisione con Sebastian Vettel nel Gran Premio di Arabia Saudita 2021 (questi punti di penalità scadranno il 5 dicembre 2022)

per aver causato una collisione con Sebastian Vettel nel Gran Premio di Arabia Saudita 2021 (questi punti di penalità scadranno il 5 dicembre 2022) 2 PUNTI per aver causato una collisione con Pierre Gasly nello scorso Gran Premio di Gran Bretagna 2022 (questi punti di penalità scadranno il 3 luglio 2022)

ESTEBAN OCON

Il francese, che sta avendo una stagione più che positiva con Alpine, e che si appresta ad affrontare il GP di casa, possiede solo 4 PUNTI e si puo’ dire decisamente fuori dai guai.

1 PUNTO per aver causato un contatto con Sebastian Vettel nel Gran Premio d’Italia 2021 (questi punti di penalità scadranno il 12 settembre 2022)

per aver causato un contatto con Sebastian Vettel nel Gran Premio d’Italia 2021 (questi punti di penalità scadranno il 12 settembre 2022) 2 PUNTI per aver causato una collisione con Mick Schumacher nel Gran Premio del Bahrain 2022 (questi punti di penalità scadranno il 20 marzo 2023)

per aver causato una collisione con Mick Schumacher nel Gran Premio del Bahrain 2022 (questi punti di penalità scadranno il 20 marzo 2023) 1 PUNTO per aver causato un contatto con Lewis Hamilton nel Gran Premio di Monaco 2022 (questi punti di penalità scadranno il 29 maggio 2023)

GEORGE RUSSELL

Alla sua prima stagione con le frecce d’argento, George Russell sta davvero dimostrando di essere un pilota molto concreto, abile nell’adattamento e forte, oltre che nel passo, anche di testa. Anche il suo comportamento in pista è sempre stato molto leale, non a caso possiede solo 3 PUNTI:

1 PUNTO per aver causato una collisione con Carlos Sainz nel Gran Premio di Gran Bretagna 2021 (questi punti di penalità scadranno il 17 luglio 2022)

per aver causato una collisione con Carlos Sainz nel Gran Premio di Gran Bretagna 2021 (questi punti di penalità scadranno il 17 luglio 2022) 2 PUNTI per aver causato un contatto con Sergio Perez nello scorso Gran Premio d’Austria (questi punti di penalità scadranno il 10 liglio 2023)

VALTTERI BOTTAS

L’ex pilota Mercedes sta trascinando il team Alfa Romeo, e questa stagione, salvo futuri errori, si vedrà scadere tutti i suoi 3 PUNTI di penalità:

2 PUNTI per aver causato una collisione nel Gran Premio di Ungheria 2021 (questi punti di penalità scadranno il 1 agosto 2022)

per aver causato una collisione nel Gran Premio di Ungheria 2021 (questi punti di penalità scadranno il 1 agosto 2022) 1 PUNTO per non aver rispettato l’indicazione di una bandiera gialla nel Gran Premio di Qatar 2021 (questi punti di penalità scadranno il 21 novembre 2021)

LEWIS HAMILTON

L’inglese, da sempre noto per il suo comportamento e la sua sportività in pista e fuori, possiede solo 2 PUNTI per il famigerato scontro con Max Verstappen allo scorso GP di Silverstone

2 PUNTI per aver causato una collisione con Max Verstappen nel Gran Premio di Gran Bretagna 2021 (questi punti di penalità scadranno il 18 luglio 2022)

DANIEL RICCIARDO

L’australiano nella sua difficile stagione con McLaren, ha ottenuto 2 PUNTI di penalità per fatti occorsi quest’anno:

1 PUNTO per aver creato impedimento ad Esteban Ocon nel Gran Premio di Arabia Saudita 2022 (questi punti di penalità scadranno il 25 marzo 2023)

per aver creato impedimento ad Esteban Ocon nel Gran Premio di Arabia Saudita 2022 (questi punti di penalità scadranno il 25 marzo 2023) 1 PUNTO per aver ottenuto un vantaggio in seguito ad un uscita dal circuito nel Gran Premio di Miami 2022 (questi punti di penalità scadranno il 8 marzo 2023)

KEVIN MAGNUSSEN

Il pilota danese, tornato quest’anno su un sedile F1, ha fatto in tempo a prendersi 2 PUNTI di penalità

2 PUNTI per aver causato una collisione con Lance Stroll nel Gran Premio di Miami 2022 (questi punti di penalità scadranno il 8 maggio 2023)

ZHOU GUANYU

Il cinese rookie di quest’anno, invece, possiede un numero di punti penalità molto ridotto, soltanto 2 PUNTI per la precisioni occorsi in due occasioni diverse:

1 PUNTO per aver ottenuto un vantaggio dopo aver lasciato il tracciato nel Gran Premio di Arabia Saudita 2022 (questi punti di penalità scadranno il 26 marzo 2023)

per aver ottenuto un vantaggio dopo aver lasciato il tracciato nel Gran Premio di Arabia Saudita 2022 (questi punti di penalità scadranno il 26 marzo 2023) 1 PUNTO per aver superato i track limits nello scorso Gran Premio di Austria 2022 (questi punti di penalità scadranno il 10 luglio 2023)

SERGIO PEREZ

L’altro lato box Red Bull invece è molto tranquillo dal punto di vista penalità, possedendo soltanto 1 PUNTO, e nella stagione scorsa per di più

1 PUNTO ottenuto per aver superato fuoripista nel Gran Premio d’Italia 2021 (questi punti di penalità scadranno il 12 settembre 2022)

LANDO NORRIS

Anche Lando possiede 1 PUNTO soltanto, tra l’altro fresco fresco

1 PUNTO per aver ecceduto i track limits nel Gran Premio di Austria 2022 (questi punti di penalità scadranno il 10 luglio 2023)

SEBASTIAN VETTEL

Allo stesso modo di Norris, Seb si ritrova 1 PUNTO di penalità e basta, per altro per la stessa motivazione del collega inglese

1 PUNTO per aver ecceduto i track limits nel Gran Premio di Austria 2022 (questi punti di penalità scadranno il 10 luglio 2023)

NICHOLAS LATIFI

Il canadese, alle prese con la bassa classifica ogni volta, si ritrova 1 PUNTO di penalità soltanto per un motivo comunque collegato alle sue prestazioni:

1 PUNTO per aver ignorato le bandiere blu nel Gran Premio di Azerbaijan 2022 (questi punti di penalità scadranno il 12 giugno 2023)

Mancano all’appello soltanto CHARLES LECLERC, CARLOS SAINZ e MICK SCHUMACHER. Questo perché tutti e tre i seguenti piloti si ritrovano la bellezza di 0 PUNTI di penalità. A dimostrazione della loro correttezza in pista. Fino ad oggi, non a caso, i duelli a cui Charles ha dato vita sia contro Max che contro il suo compagno Carlos, sono sempre stati molto corretti, oltre che spettacolari. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, se qualcuno dei piloti sopracitati andrà o meno incontro ad una sospensione. Interessante anche il dualismo tra i due piloti che si stanno contendendo il titolo. Uno a zero punti, l’altro molto vicino alla sospensione. Che possa, questo, essere un fattore per la decisione del titolo iridato?