Ricciardo e i rumors sul suo futuro: ritiro in vista?

Daniel Ricciardo ha deciso di rispondere ai rumors, sul proprio futuro, andando a smentire le voci che lo vedevano pronto al ritiro

In una stories condivisa nel proprio account Instagram, riportando anche la notizia su Twitter, l’Honey Badger ha deciso di parlare delle indiscrezioni sul suo futuro in Formula 1. I rumors, che circolavano da un paio di gare, vedevano Ricciardo partente dalla scuderia di Woking, con piloti già pronti a sostituirlo come Oscar Piastri, assicurandosi così un giovane per il futuro, o Vettel. Bisogna ricordare però che l’australiano ha un contratto con la McLaren fino alla fine del 2023, ma si pensava che a causa della sua scarsa competitività avrebbe portato a un addio delle due parti.

Ricciardo ha però negato queste notizie assicurando la sua fedeltà e il suo impegno nel progetto della scuderia di Woking. Nel comunicato infatti annuncia: “Ci sono state molte voci sul mio futuro in Formula 1, ma voglio che mi ascoltiate. Sono unito alla McLaren fino alla fine del prossimo anno e non lascerò il Circus“. Nella seconda parte del comunicato scrive della stagione in corso: “Sono d’accordo che non è sempre stato facile, ma… chi dice che dev’essere facile? Sto lavorando a fondo con il team per migliorare la monoposto“, chiude scrivendo: “Ci vediamo a Le Castellet. Daniel“.

Sembrava l’inizio della rinascita

Nessuno, dopo la gara di Monza dello scorso anno, si aspettava un tracollo simile da parte di Ricciardo. Infatti dopo la vittoria, per il pilota nativo di Perth, c’è stato come miglior risultato un quarto posto, nel Gran Premio di Russia, andando a punti solo altre due volte. Questo trend continua anche in questa stagione con solo tre occasioni in cui Ricciardo è riuscito a cogliere punti. Il confronto con il compagno di scuderia è deludente. Norris, da dopo Monza a oggi, non è andato a punti solo in tre occasioni. Che l’australiano si sia appoggiato sugli allori dopo la vittoria?

La maledizione continua?

L’australiano è entrato nella lista di quei piloti che non sono riusciti a domare la McLaren? Dall’abbandono di Mika Hakkinen, nel 2002, sembra che una maledizione abbia colpito i piloti che hanno provato a vincere nella scuderia di Woking. Tranne alcune eccezioni come Jenson Button, Lewis Hamilton , Kimi Raikkonen e ormai anche Lando Norris. I più blasonati Montoya e Fernando Alonso, famoso il suo “GP2 engine”, fino ai giovani Kovalainen, Perez e Vandoorne, tutti questi piloti hanno deluso le aspettative che si erano create dietro il loro arrivo. Che Ricciardo entri in questa lista?

Mattia Peddis