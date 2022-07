Michael Masi: le prime parole dopo l’addio alla FIA

Michael Masi ha voluto rilasciare una sua dichiarazione sull’addio alla Federazione

Il messaggio di Masi è soprattutto di gratitudine nel suo addio alla FIA, per il rapporto lavorativo di oltre un decennio con la Federazione. Michael Masi ha inviato una dichiarazione al sito web australiano Speedcafe ponendo fine al suo silenzio dal Gran Premio di Abu Dhabi 2021. Masi lascia la FIA per sua stessa decisione. Per essere più vicino alla sua famiglia, in particolare, ha annunciato ieri la Federazione.

“È stato un piacere e un onore rappresentare la FIA come Direttore Sportivo Monoposto, Direttore di Gara di Formula 1 e Responsabile della Sicurezza dall’inaspettata e tragica scomparsa di Charlie Whiting a Melbourne 2019. Avendo lavorato a vari progetti in tutto il mondo con la Federazione e i suoi club membri per un decennio prima della mia nomina, ora ho deciso di lasciare l’organizzazione e tornare in Australia per essere più vicino alla mia famiglia e ai miei amici” ha riportato Masi nel suo comunicato ufficiale.

Masi sottolinea il lavoro fatto negli anni

“Sono orgoglioso di aver lavorato in partnership per molti anni con vari membri del club FIA, con il Gruppo F1, con concorrenti, promotori, operatori di circuito e con i miei colleghi e la mia squadra internamente alla FIA. Queste relazioni e amicizie che ho sviluppato durante il mio viaggio fino ad oggi rimarranno con me per tutta la vita. In particolare, sono eternamente grato a Herbie Blash e Charlie Whiting per avermi indicato come loro successore nel 2018″ si legge nella lettera dell’ex direttore di gara, che poi ringrazia i suoi predecessori.

“Voglio anche ringraziare l’ex presidente della FIA Jean Todt, Stefano Domenicali e la mia squadra di monoposto FIA impegnata per il loro supporto e guida durante il mio mandato. Voglio ringraziare le decine di migliaia di volontari e funzionari impegnati che consentono agli sport motoristici di svolgersi ogni giorno in tutto il mondo, poiché la sicurezza di concorrenti e funzionari è sempre stata la mia massima priorità. Grazie al presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem e al suo team per il supporto personale sin dalla sua nomina. Auguro loro tutto il meglio per il futuro” ha poi concluso. Nessuna parola quindi per la Mercedes, probabilmente la vera mente che ha portato Masi fuori dalla FIA dopo i fatti di Abu Dhabi 2021. Un addio amaro e senza giri di parole per Masi. Sarebbe stato lo stesso anche senza i fatti dello scorso anno?