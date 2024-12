Punti neri parabrezza, la loro funzione rimane un mistero | Li abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni

Li hai mai notati quei punti neri sul parabrezza della tua automobile? Sono sotto i tuoi occhi tutti i giorni, ma non te ne sei mai accorto, ecco la verità.

Ognuna delle nostre automobili è progettata per dare la migliore esperienza di guida e la tempo stesso riuscire anche a creare una sensazione di comfort alla guida. Le case automobilistiche compiono un lavoro che possiamo definire, minuziose per riuscire ad offrire i migliori risultati in maniera assoluta.

Tutto questo passa attraverso l’inserimento di alcuni dettagli e di funzionalità all’interno dell’automobile. Proprio di recente l’utilizzo dei noti ADAS, funzionalità che servono a rendere la vettura molto più sicura in strada.

Ma anche quei puntini neri che vedi sul parabrezza e sul lunotto posteriore hanno una specifica funzione, anche se sono in pochi a conoscerla. Probabilmente li avrai notati più e più volte, ma veramente non sai a cosa servono?

Probabilmente un segreto della tua vettura, che finalmente ti possiamo rivelare.

Non solo una questione di dettagli

La prossima volta che salirai sulla tua macchina, guarda attentamente i posti in cui i puntini neri di cui ti stiamo parlando sono posizionati e potrai comprendere che non sono solo un dettaglio decorativo, per evitare che la striscia nera che fa da contorno al vetro fosse tagliata nettamente, ma servono a qualcosa di specifico. In realtà le sue funzioni sono diverse e tutte estremamente importanti alla guida. Ogni automobilista sa bene quanto poter guidare nelle migliori condizioni possibili sia veramente indispensabile, per poter mantenere la concentrazione sulla strada e di riflesso riuscire anche ad evitare spiacevoli inconvenienti.

Quello che è certo è che questi puntini sono qualcosa che accomuna tutti i modelli di automobile, dai più vecchi fino ai più moderni, quindi possiamo affermare che siano effettivamente efficaci.

Le funzioni di quei semplici puntini neri

Ma quindi quali sono le funzioni di questi punti neri? Innanzitutto hanno il compito di proteggere il vetro stesso e in particolare la colla che viene utilizzata per il suo fissaggio. Lo smalto nero dei Point è perfetto per bloccare i raggi UV evitando che il calore vada a deteriorare l’adesivo e quindi danneggiare il vetro. Durante il processo di fabbricazione del vetro stesso i punti vengono riscaldati per primi e quindi il calore si distribuisce in maniera uniforme; in questo modo anche durante il procedimento il vetro non subisce danneggiamenti.

Ovviamente sono anche un elemento estetico, andando a coprire o per lo meno a camuffare la parte nera del vetro. Infine, proteggendo il vetro dai raggi solari allunga la durata del vetro stesso e ne impedisce l’usura per farlo durare più a lungo.