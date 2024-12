Calibratura sensori cambio di corsia: in caso di incidente l’officina è colpevole | Ti risarcisce i danni

Se sei protagonista di un incidente per via dei sensori cambio di corsia, puoi essere risarcito dei danni che hai subito.

Dallo scorso luglio tutte le automobili sono obbligate ad avere tra quelle che sono le loro funzionalità, gli ADAS, ovvero una serie di funzionalità grazie alle quali si dovrebbe avere modo di godere della massima sicurezza quando si è in strada.

Tra le innovazioni più criticate e chiacchierate degli ultimi mesi ci sono sicuramente i sensori di corsia, ovvero quel dispositivo grazie al quale si evita di uscire di strada nel caso in cui, per una distrazione non si riuscisse a mantenere la strada in maniera corretta.

Le invasioni di corsia sono spesso causa di incidenti, a volte mortali, proprio per questo motivo si è intervenuti in maniera specifica prevedendo i sensori di corsia nelle automobili di ultima generazione. Ma le cronache ci hanno già parlato di malfunzionamenti e di problematiche di vario genere.

Un meccanico sui suoi social mette in guardia da quello a cui occorre prestare attenzione.

Le officine meccaniche non sono ancora pronte allo sviluppo

La realtà è che tutti i cambiamenti che si stanno avendo nelle automobili, mettono in grande difficoltà i meccanici professionisti. La grande tecnologia che viene implementata nei modelli attuali richiede non solo una preparazione specifica, ma anche una serie di apparecchiature specifiche per riuscire ad intervenire in maniera specifica. I sensori di corsia sono realmente fondamentali nelle automobili moderne, ma essi devono essere sottoposti a manutenzione periodico affinchè possano funzionare in maniera corretta.

Occorrerà ovviamente un periodo di aggiornamento da parte dei professionisti, con una serie di investimenti, sia per quello che riguarda la preparazione dei meccanici stessi che l’utilizzo dei macchinari necessari all’intervento sulle vetture. Ma intanto occorre prestare attenzione affinchè non vi siano delle problematiche e degli errori.

Cosa rivela il meccanico social

Un vero professionista mette tutti in guardia. Indica come i sensori di corsia siano effettivamente gli occhi della nostra automobile. Ma degli interventi di manutenzione sul parabrezza o su qualsiasi altro elemento della parte anteriore dell’automobile, è opportuno controllare anche i sensori, ma questo passaggio spesso viene sottovalutato.

Si raccomanda quindi di procedere con la corretta calibrazione per evitare che vi siano delle letture errate e quindi si possa alzare il rischio di incidenti. Ovviamente per la calibrazione dei sensori occorre utilizzare delle apparecchiature specifiche, che siano in grado di intervenire sui sensori in maniera specifica.