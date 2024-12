GPL, multe a raffica e valanghe di fermi amministrativi: questo è il dato incriminato, ti costa 1.000€

Se non vuoi dover pagare 1000€ devi prestare attenzione a questo dato, in quanto le multe e i fermi amministrativi per il GPL, arrivano a raffica.

Quando si acquista un’automobile, bisogna sempre essere coscienti del fatto che da quel momento in poi, saranno svariate le spese da dover sostenere nel corso dell’anno. Si passa dall’assicurazione, al bollo, alla revisione e al tagliando.

Senza dimenticare ovviamente il carburante, la manutenzione ordinaria e così via. Insomma, uscite infinite, il cui prezzo però vale la candela, visto che i benefici di avere una 4 ruote sono enormi. Per questo motivo, esiste per voi una soluzione economica che potrebbe interessarvi.

Parliamo delle auto GPL, il cui risparmio è cosa ben nota e sicuramente in questo periodo di rincari è un notevole aiuto. Badate bene però, che se non fate attenzione a questo dettaglio, rischiate multe a raffica anche di 1000€ e valanghe di fermi amministrativi.

Il risparmio dell’impianto GPL

Nell’era del green, le auto GPL sono molto gettonate, un po’ come quelle elettriche, in quanto, pur sfruttando meccanismi diversi, sono entrambe ecosostenibili. Le auto a gas possono o nascere già con questo tipo di impianto o possono essere modificate in seguito. Sappiate che questi modelli sono definiti come bi-fuel, in quanto possono sfruttare sia il gas che la benzina.

Nel serbatoio dovrete avere sempre il pieno di uno e dell’altro combustibile, in quanto per poter sfruttare il gas, bisogna avere sempre la benzina per poter avviare l’auto. Quando restate a secco di GPL, vi basterà premere il pulsante dedicato e tornare a utilizzare il motore termico. Il costo dell’impianto è abbastanza gravoso, in quanto va dai 900 euro ai 1400 euro, ma sappiate che nel giro di poco li avrete già ammortizzati, visto che il pieno di questo metodo meno inquinante, costa la metà di quello a benzina.

Multe a valanghe e fermi amministrativi

Il motore a GPL ha tutta una serie di sicurezze che vi permettono di circolare in tranquillità, senza la paura che il serbatoio possa saltare in aria. Ovviamente come per tutte le auto, anche queste necessitano di una manutenzione costante. In più, se non volete vedere multe a raffica che possono arrivare anche ai 1000€ nei casi più gravi, fino al fermo amministrativo del veicolo, dovrete prestare attenzione a questo dato incriminato.

Ogni 10 anni la bombolo del gas deve essere sostituita per legge, dopo, in caso di posto di blocco, se la data di scadenza non dovesse risultare a norma, le sanzioni, come detto prima, sarebbero veramente molto pesanti. Prestate quindi molta attenzione a questo dato.