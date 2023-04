Progetto Audi, ha già 50 specialisti provenienti dai suoi competitors

Adam Baker, manager del progetto Audi, si apre ai microfoni della stampa, rivelando di aver ingaggiato già 50 specialisti del settore provenienti dai suoi rivali

Lo scorso anno, il marchio tedesco ha annunciato il suo ingresso tra i team presenti nella griglia di Formula 1. Sarà un team, il cui quartier generale sarà fondato in Neuburg an der Donau, ciò significa che sarà uno dei pochi team la cui base non sarà situata in Gran Bretagna. L’ambizioso progetto Audi tuttavia, sembra avviato da tempo stando alle parole di Adam Baker, che si apre ai microfoni della stampa parlando del personale coinvolto. Stando infatti a quanto detto dal manager, la grande difficoltà riscontrata sarebbe stata quella data dal possibile trasferimento dalla Gran Bretagna, sino in Germania.

“Per quanto riguarda la selezione del personale, dobbiamo riconoscere che il progetto per la Formula 1, qui a Neuburg simboleggia un grande processo di trasformazione. Abbiamo beneficiato del trasferimento di circa duecento professionisti altamente qualificati per l’ingresso di Audi Sport in Formula 1. Questo è chiaramente un passo avanti. Abbiamo anche costantemente l’accesso a migliaia di esperti della tecnologia coinvolti nell’industria dell’automotive, che hanno già esperienza con Audi e altri partner.“

In seguito, il manager del progetto di Audi conclude l’intervista, parlando di quelli che sono gli obbiettivi per il 2026 e tutti i mezzi per raggiungerli. “Ma per fare in modo di essere competitivi nel 2026 dobbiamo cercare di essere più veloci sull’apprendimento. E parte di quella fase si svolge attorno al processo di selezione del personale. Fino ad ora infatti, abbiamo reclutato circa 50 persone provenienti dai competitors dei team già presenti in girglia.” D’altra parte il manager Audi, ha spiegato non solo la difficoltà del processo di selezione, ma anche le complicazioni giunte per cercare di convincere il personale a trasferirsi (molto spesso) dalla Gran Bretagna fino in Germania.