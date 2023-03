Seidl e Audi sono la carta vincente della prossima generazione?

Seidl con i piedi di piombo per il futuro con Audi

L’amministratore delegato dell’Alfa Romeo, Andreas Seidl, ha delineato i piani a lungo termine del suo team in vista della nascita del team Formula1 di Audi. Vuole essere un riferimento dove le persone vogliono essere, una squadra desiderabile e molto competitiva che permette loro di lottare per le vittorie. Tutto questo senza dimenticare le prossime tre stagioni, nelle quali continueranno a correre vicino alla Ferrari, con l’obiettivo di essere veloci e avere grandi prestazioni.

Il team svizzero Sauber, ora ribattezzato Alfa Romeo, continua ad andare avanti nella ricerca di un lavoro di sviluppo solido e a prova di futuro. Un futuro che ha un nome proprio: Audi, e una data segnata per il suo ingresso, la stagione 2026. A quel punto ci sono tre stagioni importanti di preparazione e ottimizzazione di tutto il suo lavoro per garantire un ingresso e prestazioni adeguate a livello delle aspettative generate dalla lotta per podi e vittorie.

Tra la posizione attuale che ha il team e quella che dovrebbe avere a medio e lungo termine, c’è un lungo processo di costruzione, sviluppo e ottimizzazione del lavoro, in cui è ora immerso Andreas Seidl, che sta preparando ed eseguendo un importante piano che consente loro di essere un team di riferimento in Formula 1 e che commenta: “Ogni parte del team sta crescendo e vogliamo continuare su quella traiettoria a breve, medio e lungo termine”.

Per Seidl il team non può che migliorare

Il team ha dimostrato le sue capacità attraverso una crescita continua e successi sportivi per anni, in pista e fuori pista. “La nostra visione per il futuro è chiara: vogliamo continuare ad andare avanti e diventare una squadra in grado di lottare per podi e vittorie. Una squadra desiderabile, dove le persone vogliono essere, siano essi dipendenti, piloti o partner, una squadra che i fan vogliono continuare a seguire. Il mio piano, insieme al team, è quello di sviluppare ed eseguire un programma chiaro per arrivarci”, ha detto nelle dichiarazioni offerte al sito web della Formula 1.

L’ingresso in questo programma di lavoro e crescita non implica un passo indietro, tutt’altro, nelle prestazioni attuali, poiché sarà anche molto importante essere competitivi in ​​ogni stagione e sfruttare al massimo il materiale che possono avere a loro disposizione. “È molto importante perché offre a tutti in Sauber stabilità e una chiara direzione di lavoro. Come gruppo sappiamo di avere un grande futuro davanti a noi, e allo stesso tempo il nostro focus è sul qui e ora, performando in breve termine con l’Alfa Romeo per continuare il nostro rapporto di successo con la Ferrari per i prossimi tre anni”.