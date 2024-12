Precedenza, tutti sbagliano a darla in questi incroci maledetti: è un sabotaggio annunciato | Multa di 700€

Massima attenzione nella conoscenza della precedenza: certi incroci sono maledetti, si rischia una multa salatissima.

Un concetto introdotto in pratica attraverso una serie di sentenze della Corte di Cassazione. Un concetto molto importante che diventa fatto reale soprattutto in occasione di incidente, dove si deve capire chi aveva diritto alla precedenza. E chi non l’ha rispettata.

Precedenza, ossia la priorità nel passaggio a favore di chi impegna per primo un incrocio anche se questo non ha rispettato il diritto di precedenza, come previsto dal Codice della Strada. È proprio qui che è stato regolamentato.

L’articolo 145 del Codice Stradale spiega per filo e per segno il diritto di precedenza, partendo da un presupposto base: massima attenzione quando ci si imbatte in un incrocio o in una rotatoria. Il secondo presupposto è che in linea generale ha il diritto di precedenza chi proviene da destra “salvo diversa segnalazione”.

Altro punto cardine del diritto di precedenza è lo stop: in quel caso c’è poco da chiarire, bisogna fermarsi entro la striscia di arresto. Tante comunque le casistiche, chi non le rispetta deve fare i conti con multe salatissime.

Dai semafori alle rotatorie il passo è breve

Sulla falsariga di quanto accade in Europa, soprattutto in Francia, anche in Italia dal 2004 si è cercato di favorire la viabilità con l’immissione di rotatorie, molto spesso in luogo di semafori. Ed è qui che si rischiano incidenti a causa dell’ignoranza (intesa come non conoscenza) sul diritto di precedenza.

Di norma chi si trova già nella rotatoria ha la precedenza su chi deve immettersi in essa. Certo, se fosse così semplice sicuramente ci sarebbe un numero minore di incidenti e meno ricorsi per far stabilire alle autorità competenti chi aveva ragione.

L’eccezione che conferma la regola

La segnaletica stradale può fare tutto la differenza di questo momento in una rotatoria, in base anche alla tipologia di incrocio. Soltanto in mancanza si uno specifico segnale di “dare precedenza”, vige il principio base scritto pocanzi.

Anche qui viene in soccorso il Codice della Strada, secondo cui “Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra”. Ma sempre salvo diversa segnalazione segnaletica. Meglio saperle queste cose. Perché? Per le multe variano da un minimo di 160 euro a un massimo fino di 700€.