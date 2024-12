Sorpasso con doppia striscia continua: ora lo puoi fare | Il caso che nessuno conosce

Ora puoi fare il sorpasso anche se c’è la doppia linea continua. Si tratta di un caso che in realtà non conosce proprio nessuno.

Il codice della strada offre delle regole ben precise su come ci si deve comportare nel momento in cui ci si mette al volante. Le cronache ci raccontano che proprio in queste settimane entrarono in vigore nel codice della strada, il quale prevede sanzioni molto più aspre per coloro quando rispettano le regole.

Quello che si vuole ottenere con le leggi inserite all’interno del CdS, sono strade molto più sicure, una riduzione netta del numero di incidenti che vedono coinvolti gli automobilisti.

Conoscere la regolamentazione e tutte le eventuali eccezioni, permette all’automobilista di evitare di essere vittima di sanzioni anche molto salate.

Ad esempio, sappiamo che procedere con il sorpasso se c’è la doppia linea continua, è un’infrazione estremamente grave, ma ci sono dei casi in cui questo si può fare.

Divieto di sorpasso e sicurezza strade

Ci sono degli specifici casi in cui è previsto l’impossibilità per l’automobilista di procedere al sorpasso dell’auto che lo precede. Si tratta di situazioni in cui per la sicurezza di tutti gli utenti della strada, è indispensabile attenersi al divieto. Il sorpasso è una manovra che se compiuta nella maniera sbagliata, può essere veramente molto pericolosa, questo è il motivo per cui il codice della strada ripeto in maniera specifica i casi in cui non è possibile effettuarlo.

Si fa quindi divieto di procedere con il sorpasso in prossimità di curva, di un dosso, un semaforo e in tutti i casi in cui la visibilità potrebbe essere limitata. Si aggiunge alla lista dell’impossibilità di sorpasso la presenza di una linea continua sulla strada, addirittura della doppia linea, anche se in questo specifico caso ci sarebbe la possibilità di evitare la sanzione piuttosto salata.

Quando è possibile procedere con il sorpasso

Anche il caso della presenza della doppia linea continua sulla carreggiata, prevede l’eccezione che permette all’automobilista di sorpassare colui che lo precede. In realtà la manovra di sorpasso è prevista nel caso in cui a precedere l’automobilista siano delle biciclette o ciclomotori, che precedono una velocità stranamente bassa e purché la visibilità permetta di procedere con il sorpasso stesso.

Durante la manovra, occorre mantenere una distanza di 1,5 m. Inoltre è possibile procedere per il sorpasso nel casi in cui ci siano trattori pedonali, animali o veicoli pelati di animali. Ovviamente in tutti questi casi è indispensabile comunque procedere con estrema cautela.