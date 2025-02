Posto di blocco, stanno aprendo il bagagliaio di tutti: se ci hai lasciato il ‘pacco’ sono 300€ di multa

Al posto di blocco ti fermano e ti chiedono di aprire il bagagliaio. Se lasci il pacco al suo interno finisci per avere 300 euro di multa.

Con il nuovissimo Codice della Strada che dal 14 dicembre scorso è entrato in vigore, il numero di posti di blocco è aumentato in maniera a dir poco considerevole. Non sono pochi gli automobilisti che ogni giorno si imbattono nella presenza di un’auto delle forze dell’ordine pronta al controllo.

Si vogliono strade molto più sicure e ovviamente questo vuol dire che le forze dell’ordine saranno molto più severi nel controllo delle strade e questo si tradurrà in un numero maggiore di sanzioni. In alcuni casi le forze dell’ordine potrebbero chiedere di aprire il bagagliaio.

Proprio quando l’automobilista diventa il protagonista di una richiesta di questo tipo, si chiede se effettivamente abbia tutto in regola o se non ci sia qualcosa per cui potrebbe essere multato.

Nel momento in cui si procede con la verifica, se nel bagagliaio trovano qualcosa di irregolare la multa potrebbe essere anche piuttosto salata, fino a 300 euro.

Controlli a tappeto: cosa stanno cercando gli agenti?

L’obiettivo che si pongono gli agenti nel momento in cui fermano un veicolo è quello di riuscire a garantire la sicurezza stradale e il pieno rispetto del Codice della Strada. In genere la verifica ai posti di blocco avviene su diversi aspetti: documenti, condizioni del veicolo, stato del conducente e trasporto di merci o oggetti particolari.

Ma tra tutti gli elementi che possono essere controllati, soprattutto negli ultimi mesi c’è stato un particolare che ha attirato l’attenzione delle autorità, i conducenti spesso commettono un errore che potrebbe sembrare banale, ma per il quale invece, è possibile che si ricevano delle sanzioni anche piuttosto pesanti. Se si trasporta un pacco, senza essere in grado di seguire delle specifiche regole previste ti potresti trovare nei guai. Poco importa che tu l’abbia fatto perchè non conosci la normativa o per comodità, purtroppo nessuno ti salva da una multa di ben 300 euro.

La sorpresa nel bagagliaio: ecco di cosa si tratta

Le regole a cui ci si riferisce sono quelle che riguardano il trasporto di animali in auto. Se si ha un cane o un gatto non è possibile lasciarlo libero nel bagagliaio senza rispettare le disposizioni del Codice della Strada, un comportamento di questo genere porterebbe a una multa da 87 a 344 euro, oltre alla decurtazione di un punto dalla patente. A stabilire le regole l’art 169 del Codice della Strada che stabilisce come gli animali domestici debbano viaggiare in auto senza essere un pericolo per la guida.

Occorre quindi sistemarli in un trasportino, gabbiette, o comunque separati dal resto della vettura grazie a una rete divisoria. Rispettare le regole vuol dire garantire un viaggio sicuro a tutti.