Se hai un’auto sei nei guai, aggiunta questa tassa nascosta: ti portano via 200€ ogni volta che decidi di usarla

Se hai un’auto questa tassa la dovrai pagare ogni volta che decidi di usarla, ecco di cosa stiamo parlando.

Viviamo in un momento particolarmente difficile per i consumatori, i quali stanno cercando di adeguare le loro entrate con i vari rincari presenti. Sembra che il 2025 non ammetterà sconti e lo vediamo già in diversi contesti.

In merito alle auto poi, nel momento in cui usciamo dalla concessionaria sappiamo che da quel momento in poi non smetteremo mai di “strisciare la carta”. Che sia per il carburante, per l’assicurazione, per il bollo e così via.

Tra l’altro, voi eravate a conoscenza di quella nuova tassa nascosta di 200€ che pagate praticamente ogni volta che decidiamo di usarla? Ecco di cosa stiamo parlando.

I pagamenti che dovete effettuare ogni volta che decidete di usare l’auto

Sulla questione automobile sappiate che il discorso è molto delicato. Stiamo vivendo anni di transizione nel settore automotive, in quanto dovremo iniziare a pensare che dal 2050, secondo direttive europee, le auto a motore termico non esisteranno più e pare che sul mercato ci saranno solo auto elettriche. A prescindere da quello che succederà in futuro, è palese intuire che da qui in poi, potreste dover iniziare a pensare di cambiare macchina, in favore di quelle più ecologiche.

A ogni modo, fino a quel momento i pagamenti saranno i medesimi, quindi bollo, assicurazione, carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria e così via. Secondo quanto riportato, con le auto elettriche i costi di mantenimento dovrebbero diminuire, però ovviamente sono in molti che si chiedono da dove prenderà lo Stato le entrate che adesso gli fruttano dal costo di un pieno di benzina o diesel?

Una tassa che in pochi conoscono

In attesa di scoprire cosa succederà in futuro, anche perché lo sappiamo che le decisioni possono sempre cambiare o essere aggiornate, volevamo parlarvi di quella tassa di 200€ nascosta di cui tutti parlano in merito all’utilizzo della vostra auto. Ebbene, come rivelato da missionline.it, il Governo starebbe vagliando l’ipotesi di aumentare le accise a favore del diesel e diminuirle per la benzina.

Questo aumento dovrebbe servire, da come riporta il sito, a trovare i soldi per rinnovare il contratto ai dipendenti del trasporto pubblico locale. Questo accrescimento dovrebbe essere di circa 1 centesimo sulle accise, alla quale però dovrete aggiungere l’IVA, arrivando così a 1,30 euro. Quei 200€ di cui parlavamo, sono una stima di quello che dovreste pagare su un pieno medio di 40 litri a settimana con un rincaro di 10 cent/litro circa.