Posto di blocco, stangata da 344€ per i vetri oscurati | Passa la legge anti maranza

Una stangata di ben 344 euro per chi viene fermato al posto di blocco e ha i vetri oscurati. La legge anti maranza è passata.

Le automobili per essere utilizzate sulle strade, devono rispondere perfettamente a quelle che sono le indicazioni fornite dalla legge in merito alla loro omologazione. Questo vale ad esempio per i pneumatici, per marmitte e anche per i vetri.

La moda dei vetri oscurati è qualcosa che sicuramente non passerà in breve tempo, dura ormai da diversi anni e attualmente continua ad essere molto in voga tanto tra gli automobilisti giovani, quanto tra quelli ormai esperti.

In commercio è possibile trovare un gran numero di pellicole oscuranti a prezzi diversi e con gradi di oscurazione differenti tra loro.

Ma se non ci vuole incappare insalate e multe nel momento in cui si viene fermato al posto di blocco, è estremamente importante controllare che effettivamente si siano seguite le direttive.

Vetri oscurati: conosce le regole è essenziale

Non seguire la regolamentazione per quello che riguarda i vetri oscurati, espone gli automobilisti a un rischio non indifferente. Considerando la crescente attenzione che si sta mettendo nei confronti della sicurezza stradale, sembra semplice pensare che conoscere le normative tanto italiano quanto europee è veramente indispensabile. In Italia a regolare la questione ci pensa il buon codice stradale, il quale va a regolare quella che è l’applicazione delle pellicole oscuranti. Ovviamente nessuna problematica nel caso in cui si abbiano i vetri oscurati dalla casa madre, diversa la questione nel caso in cui si provveda ad oscuranti in maniera autonoma.

Numerose direttive a riguardo in particolare abbiamo la direttiva 92/22/CEE, la 71/127/CEE e la 77/649/CEE. Conoscerle è indispensabile per evitare che al prossimo posto di blocco, gli agenti di turno provvedono ad emettere una salatissima multa.

Multe salate a chi non si attiene alle regole

La regolamentazione a riguardo prevede che solo i vetri posteriori lunotto possono essere oscurati, nel caso in cui si applicano delle pellicole occorre che lo specchietto retrovisore destro sia presente, il parabrezza e i vetri anteriori devono rimanere trasparenti con una visibilità a 180° per il conducente, non si possono oscurare gli specchietti retrovisori e tutte le pellicole applicate devono essere anche omologate.

Quando si provvede ad applicare delle pellicole, la luce deve essere in grado di passare attraverso non meno del 70%. Inoltre devono essere dotati di certificato di conformità. Si ricorda che nel caso in cui vengano utilizzate delle pellicole che oscuri eccessivamente i vetri la sanzione è prevista dall’articolo 78 del codice della strada che va da 87 € a 344 €.