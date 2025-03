Posto di blocco, se hai il cellulare scarico sono 2.257€di multa: la follia è che non lo puoi usare ma è obbligatorio averlo sempre funzionante

Se hai il cellulare scarico paghi 2257 euro di multa. Una vera e propria follia, anche se non lo puoi usare devi comunque averlo carico.

Le regole del Codice della Strada sono veramente stringenti con tutti gli automobilisti, che devono stare attenti veramente a qualsiasi loro atteggiamento e piccoli errori che in strada commettono.

Anche la più semplice delle sviste, quando si è alla guida della propria automobile, potrebbe costare veramente caro, questo è quello che ci sta insegnando il Nuovo Codice della Strada, ancora più severo e per il quale si ha ancora maggior bisogno di attenzione.

L’utilizzo del cellulare quando si è alla guida, da diversi anni sta suscitando non poche discussioni tra gli automobilisti. Come ben sappiamo l’uso dei dispositivi smartphone alla guida è vietato e con l’introduzione del Nuovo Codice della Strada le sanzioni sono molto più elevate.

Ma se utilizzare il cellulare non è possibile, perchè non lo si può avere scarico?

Cellulare scarico: rischi veramente grosso

Se mentre sei al volante della tua automobile scopri di avere il cellulare scarico, il rischio è veramente grosso. Più di 2000 euro di multa se il tuo dispositivo risulta essere spento, anche se resta comunque il divieto di utilizzo quando si stanno percorrendo le strade. Quindi per l’utilizzo del dispositivo, è prevista una sanzione salata, ma anche la decurtazione dei punti dalla patente oltre alla possibile sospensione. Invece se è scarico e inutilizzabile la multa è di 2257 euro.

Il motivo è da ricercarsi nel nuovo utilizzo che si può fare del proprio dispositivo. Con l’implementazione tecnologica avuta anche per quello che riguarda la guida delle automobili, lo smartphone diventa un alleato anche al volante. In particolare esso risulta essere molto utile, nel caso in cui ci si dovesse dimenticare un documento molto importante a casa.

L’App che ti salva al posto di blocco

Nelle ultime settimane sono aumentati in maniera spropositata il numero di posti di blocco che si trovano in strada. Le forze dell’ordine sono chiamate ad intervenire per controllare gli automobilisti e le loro vetture, nel momento dell’alt, la prima cosa che viene chiesta è di mostrare la propria patente. Se fino a qualche mese fa era obbligatorio avere la patente in formato originale, ora è possibile anche utilizzare l’App IO, con cui i cittadini italiani avevano preso confidenza durante il Covid. Attualmente al controllo è possibile mostrare i documenti in formato digitale, tramite questa App.

Nel caso in cui lo smartphone risultasse spento, si finirebbe per non avere con se il documento. Coloro che vengono trovati al volante senza la patente, rischiano di vedersi elevare una sanzione di 2.257 euro.