Attenzione agli incroci, hanno montato 15 autovelox: becchi la multa anche se stai attentissimo

Agli incroci si rischia veramente grosso, anche se si sta attenti, con 15 telecamere si rischia di beccare una multa molto salata.

Pensiero comune di molti è che in fondo è sufficiente stare attenti per evitare di essere colpiti da multe molto salate. Rispettare le regole della strada, non solo permette di evitare sanzioni, ma anche di non essere causa di rischi per tutti i cittadini.

Ma da questo momento in avanti, gli incroci che risulta no essere molto trafficati, vedono l’installazione di un gran numero di telecamere, che finiranno per scoprire anche la minima infrazione. Sicuramente il rischio che si corre è un eccesso di zelo, che peserà sugli automobilisti.

Insomma, da adesso, con questa nuova decisione, poco importa che tu creda di essere nel giusto, con ogni probabilità la telecamera finirà per colpire anche te.

Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo e in che modo è possibile evitare una multa che altrimenti sarebbe certa. Non vi sarebbe alcun margine di contestazione e questo preoccupa ancora di più.

Occhi elettronici pronti a colpire

Una nuovissima rete di dispositivi per il controllo automatico è stata studiata e applicata in alcune zone d’Italia e potrebbe essere causa di un gran numero di infrazioni. Dagli apparecchi utilizzati per il controllo, quello che si chiede è una certa precisione per evitare di sanzionare, chi non ha commesso alcuna infrazione. Questa volta sembra proprio che sarebbe sufficiente anche una ruota che si ferma pochi centimetri oltre la linea di stop, per essere subito sanzionati.

Lo si deve alla nuova tecnologia che risulta essere piuttosto sofisticata, non serve nemmeno il vigile che controlla, le telecamere sono in grado di rilevare ogni singola infrazione facilmente. Le infrazioni sono comunicate immediatamente agli uffici competenti e la multa arriva a casa dell’automobilista. L’obiettivo principale è ancora una volta quello di raggiungere il massimo della sicurezza stradale.

La città che non perdona

Insomma la nuova tecnologia che viene applicata alle strade sta mettendo in seria, difficoltà i cittadini italiani. I nuovi sistemi stanno interessando gli incroci di Roma, Milano, ma anche di altre città. Poi ci sono luoghi come Rimini in cui i turisti e il traffico vengono tenuti sotto stretto controllo, i 15 sistemi di rilevamento che sono stati installati riguardano 8 intersezioni strategiche. Quando l’automobilista attraversa questi incroci devono avere massima attenzione, perchè il minimo errore può costare caro.

A tali dispositivi si aggiungono 3 autovelox fissi che negli scorsi mesi erano stati sospesi ma adesso sono di nuovo in funzioni. Quindi quello che occorre è massima attenzione per evitare di dover pagare multe molto salate.