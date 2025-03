Bollo auto, adesso in tanti lo pagano solo 10,33€: sei ancora solo tu che regali soldi allo stato | Scoperta la scappatoia legalissima

Da questo momento moltissimi automobilisti pagheranno solo 10,33 euro, basta regalare soldi allo stato, ecco la scappatoia giusta.

Se il bollo auto continua ad essere il tuo incubo maggiore, probabilmente ancora non sei stato informato che, stai pagando una somma veramente troppo elevata. Mentre si discute tanto nel nuovo codice della strada e delle regole che gli automobilisti sono tenuti a seguire, le misure economiche fiscali intervengono sul bollo auto.

Quest’ultimo continua ad essere una delle tasse più odiate dagli automobilisti, che non ne vedono alcuna utilità e che non riescono a comprenderne il motivo per cui essa è obbligatoria.

Ci sono automobilisti che versano cifre molto salate ogni anno per poter essere in regola con il bollo auto, mentre invece ci sono alcuni che pagano solo 10,33 €. Non si tratta di una truffa, né tantomeno di evasione fiscale, nessun escamotage rischioso, ma un trucco permesso dalla legge.

La cosa più incredibile, è che anche chi ancora oggi paga cifre esorbitanti, potrebbe rientrare nella possibilità di pagare solo questo piccolo importo.

Bollo auto: una tassa ridotta per chi sa come muoversi

Come spesso succede, per ridurre la pressione fiscale sul proprio budget familiare, è indispensabile capire in che modo agire al fine di tagliare la tassazione. Tantissimi gli automobilisti che si lamentano per via di un peso economico troppo evidente per ciò che riguarda il bollo auto, per fortuna conoscendo un semplice trucco, è possibile ridurre di netto l’importo da pagare.

Si tratta in effetti, di un’opportunità da non farsi sfuggire, ma che ancora conoscono in pochi. Un importo veramente minimo, poco più di 10 € da pagare all’anno per poter guidare regolarmente la propria vettura. Occorre però essere in possesso di quello che è requisito fondamentale al fine di poter richiedere questo netto taglio del bollo auto. Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo.

Ecco dove e per chi vale il super sconto

Quando si parla di bollo auto, occorre considerare sempre che sono diverse le misure che permettono di tagliare l’importo da pagare. Ci sono automobilisti, che possono godere di esenzioni importanti, come succede per chi è in possesso del certificato di invalidità.ma ci sono anche regioni, che decidono di applicare uno sconto economico sostanziale alla tassa. In questo specifico caso, ci riferiamo però ai motoveicoli ultra trentennali che sono registrati nella regione Valle d’Aosta. Chi possiede una moto storica con più di trent’anni di età può beneficiare della possibilità di pagare solo 10,33 € di bollo annuale, a patto che però il mezzo venga effettivamente utilizzato su strada.

Invece l’importo della tassa sale a 25,82 € nel caso in cui si tratti di un’automobile trentennale. Nel caso in cui ci si trovi in tale regione e si sia in possesso di un veicolo che può godere di tale agevolazione è indispensabile fare richiesta al fine di poter ridurre l’impatto della tassa da pagare.