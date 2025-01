Posto di blocco, iniziano a fermare anche i ciclisti | Riescono a scippare 1.000€ a botta

Cosa vuol dire che ad un posto di blocco fermano anche i ciclisti e che possono sanzionarli anche di 1000 €?

Il nuovo Codice della Strada è stato ufficialmente approvato dal 14 dicembre 2024 e da quel giorno la vita degli automobilisti e di chiunque guidi un mezzo, è ufficialmente cambiata. A prescindere da quello che si possa pensare, su cosa sia giusto o meno, le regole vanno rispettate.

Anche perché a farne le spese sarete comunque voi, in quanto potreste dover dire addio alla vostra patente per un periodo più o meno lungo, per non parlare di quelle sanzioni elevate e della decurtazione dei punti con tutto quello che ne consegue.

Quello che in pochi sanno però è che i posti di blocco possono interessare anche i ciclisti. Sapevate che possono vedersi applicare una sanzione anche di 1000€? Cerchiamo di capire cosa sta succedendo di preciso.

Gli obblighi dei ciclisti

Chissà perché, è credenza popolare che le regole del Codice della Strada, siano da applicare soltanto a chi guida un veicolo a motore. Questi guidatori conoscono appieno le varie sanzioni in cui potrebbero incappare, dalla guida in stato di ebbrezza, all’eccesso di velocità, fino ad arrivare alla guida con smartphone e così via. Sono tutti argomenti che abbiamo trattato in più di un’occasione da qualche settimana a questa parte, proprio perché le pene in questi scenari si sono inasprite.

Ma quanti di voi sanno che anche i ciclisti sono obbligati a rispettare le regole vigenti? I segnali devono conoscerli molto bene, così come le precedenze e le punizioni che il loro comportamento scorretto potrebbe costargli. Sappiate che le multe possono fioccare anche per loro, l’unica cosa di cui non si devono preoccupare (se vogliamo metterla così) è la decurtazione dei punti e della sospensione della patente, visto che per guidare la loro bici non hanno bisogno di nessuna licenza.

Il posto di blocco per i ciclisti

Se i ciclisti non devono preoccuparsi della sospensione della patente di guida, allora perché possono essere fermati ad un posto di blocco e ricevere una multa anche di 1000€? Semplice, perché, a prescindere dal mezzo, nessuno può mettersi alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Questo perché, questo atteggiamento sconsiderato potrebbe portare gravi conseguenze sia per la loro che altrui persona, per questo motivo, fareste meglio a seguire le regole del Codice della Strada in ogni occasione, sia che guidate una bici, un’auto o anche se siete a piedi, come dimostra quel recente articolo di cronaca che ha diviso il Paese.