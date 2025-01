Rinnovo patente, la commissione manda tutti a casa senza la nuova assicurazione medica | Ti manca un documento prioritario

Un importante reminder per il rinnovo della patente. Senza la nuova assicurazione medica ti manca un documento prioritario

Vuoi per il trasporto su strada, vuoi per aumento del turismo, il traffico transfrontaliero, ossia quello tra più confini di stato, ha raggiunto proporzioni tali che ai legislatori europei è sembrato necessario garantire che le patenti di guida venano rilasciate secondo standard e criteri comuni, in termini di sicurezza stradale.

Questo è il fine ultimo insito nella patente di guida europea, la cui relazione parlamentare ha prodotto il giusto equilibrio tra i requisiti di sicurezza e il modo in cui queste specifiche possono essere applicate con flessibilità negli Stati membri. Fin qui tutto razionale.

La situazione si complica leggermente quando si parla di rinnovo della patente. Ed è qui che ciò che dovrebbe rappresentare una regola diventa eccezione.

Il problema è quando queste eccezioni aumentano per errori o dimenticanze che dipendono da un automobilista: l’eccezione diventa regola. Come confermano alcuni report abbastanza sorprendenti.

Casi assurdi di mancati rinnovi di patenti

Ci sono diversi motivi, per cui un conducente potrebbe non ottenere una nuova patente di guida. Documenti mancanti, pagamenti non effettuati, fin qui è la negligenza dell’automobilista la causa nel mancato rinnovo. La criticità è che sono in aumento i casi in cui s’inceppa il sistema, stoppando il tutto senza apparente soluzione.

La storia volutamente rivelata di Nicole sui media spagnoli, rimbalzata dagli Stati Uniti, ha fatto il giro del mondo: gli è stato negato il rinnovo perché nel database risultava deceduta. Ebbene la Maryland Motor Vehicle Administration degli Stati Uniti, non è riuscita a spiegare il motivo di di un errore amministrativo clamoroso, soprattutto non risolvibile nel vedere la donna viva in carne e ossa.

Effetto go-down, il corto circuito sul mancato rinnovo

È stata la Social Security Administration a incaricarsi di chiarire l’accaduto: a quanto pare, l’errore è stato commesso da un’impresa di pompe funebri e dal suo scambio di persona. OK, tutto risolto quindi. Neanche per sogno.

Una volta che viene inserito nel database la morte di una persona, negli Stati Uniti l’assicurazione sanitaria viene cancellata, con tutto ciò che ne consegue: niente farmaci, niente copertura medica. Il fatto ancora più clamoroso è che ci sono voluti due mesi per rimettere tutto apposto. Ulteriormente sorprendente venire a sapere che ogni anno su più di tre milioni di denunce di morte, circa 10.000 contengono qualche errore del genere. Nell’era tecnologica siamo francamente al paradosso.