Posto di blocco: “il suo è retroriflettente”? | 345€ se quello esposto non è conforme alla nuova normativa

Al compimento dei 18 anni in Europa si può prendere la patente e poi iniziare a guidare. Ma ci sono delle regole ferree

Il Codice della Strada prevede che al compimento dei 18 anni ci si possa iscrivere alla scuola guida e prendere la patente, per poter guidare la propria macchina. Prima di poterlo fare però bisogna superare dei test

Dopo aver sostenuto due esami, quello di teoria e quello di guida pratica, e averli anche superati, il neopatentato può iniziare a guidare autonomamente la sua macchina, a patto però di rispettare alcune regole fondamentali.

Infatti, nei primi mesi in cui si è ottenuta la patente, bisogna innanzitutto rispettare la regola per la quale non è possibile guidare auto che superino una certa cilindrata, limite massimo che dipende dal Paese in cui la legge è stata emessa.

In seconda battuta, però, è necessario che il neopatentato rispetti una regola fondamentale che prevede la segnalazione del fatto che alla guida ci sia una persona che ha preso la patente da pochissimo tempo, pena l’elevazione di una multa che può essere anche moltissimo salata. Soprattutto a certe condizioni.

Attenzione al cartello

L’articolo 122 del Codice della Strada, impone alle persone che stanno imparando a guidare e che hanno ancora solo il foglio rosa, o anche ai neopatentati che hanno conseguito il titolo da pochissimo tempo, insomma in generale ai principianti, di apporre un cartello sul retro dell’auto indicante una P maiuscola.

La P in questione indica che l’utente alla guida è un principiante e, quindi, che egli sta imparando a guidare. Un modo per informare tutti gli altri utenti sui possibili errori che egli potrà fare. In questo modo, l’attenzione di tutti sarà maggiore e si eviteranno diversi rischi.

Le caratteristiche del cartello

Come impone il Codice della Strada, tale cartello dovrà essere posto anche sul vetro anteriore. La P, poi, dovrà essere “maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente”. Si tratta di una accortezza che è fondamentale per la sicurezza di chi guida innanzitutto, ma anche di chi si trova in strada e incrocia la strada di un principiante alla guida.

Per questo motivo il Codice della Strada prevede multe molto salate per chi non appone questo cartello sia sul retro che sulla parte anteriore dell’automobile: chi contravviene questa regola può incappare in una multa che può arrivare anche alla somma di 345 euro. Dopo qualche mese, il neopatentato potrà comunque togliere il cartello dalla macchina e guidare in libertà.