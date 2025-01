Autolavaggio, in inverno devi passarci ogni due settimane al massimo | Dopo un anno butti tutto il sottoscocca

In pieno inverno, ti consigliamo di portare la tua vettura all’autolavaggio ogni due settimane, se non lo fai diventa un problema.

Portare la vettura all’autolavaggio è una delle azioni di manutenzione periodica dell’automobile che non dovremmo mai sottovalutare. Con ogni probabilità nel periodo invernale si evita di portare l’auto a lavare, per via di piogge ed eventi atmosferici che possono sporcarla in maniera molto frequente.

A volte per pigrizia, altre volte semplicemente per dimenticanza è possibile che non si proceda con la pulizia della vetture e questo inaspettatamente potrebbe essere qualcosa di veramente dannoso.

Quello di procedere con la pulizia dell’auto ogni 2 settimane è indipendente dalle modalità che si utilizzano, è possibile farlo alle spazzole, recando presso un autolavaggio a mano, oppure farlo in completa autonomia, in maniera molto semplice, con una spugna e del sapone neutro.

Ma per quale motivo è importante lavare la vettura almeno ogni 2 settimane?

Autolavaggio: l’importanza della manutenzione

Spesso si parla del mondo automobilistico in relazione all’aumento del prezzo del carburante, all’arrivo delle auto elettriche sulla scena internazionale, ma anche la pulizia delle nostre vetture è importante, per evitare una serie di problematiche a cui porre rimedio non sempre è semplice. Gli esperti lo raccomandando, ma gli automobilisti proprio non vogliono crederci di quanto sia importante provvedere alla cura delle proprie macchine. Le case automobilistiche spesso lanciano il messaggio di prendersi cura delle auto per evitare di dover provvedere troppo ad interventi che potrebbero essere piuttosto costosi.

La pulizia è uno degli elementi indispensabili per la manutenzione e ci si riferisce sia allo spazio interno che all’esterno. Quando non si pulisce l’auto internamente è possibile che si sviluppino cattivi odori o comunque che si rovini la tappezzeria in maniera tale da determinare la perdita di valore dell’auto stessa.

Lavare l’auto almeno ogni 2 settimane

A dispetto di quello che si crede anche nel pieno dell’inverno è importante lavare l’automobile almeno una volta ogni due settimane e questo vale anche nel caso in cui si verifichino periodi particolarmente piovosi. La motivazione è forse inattesa ma non si discosta troppo dal bisogno di lavare l’automobile quando si vive in posti molto vicini al mare.

In pieno inverno, quando sul manto stradale si crea del ghiaccio o quando cade della neve in maniera copiosa, lavare l’automobile ogni 2 settimane, vuol dire eliminare i residui di sale che si possono accumulare nella parte inferiore della carrozzeria. Per questo si richiede attenzione.