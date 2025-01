Blocco della circolazione benzina e diesel: ecco l’elenco degli automobilisti esenti | Possono girare anche sulle Euro 0

I blocchi della circolazione per i veicoli a benzina e diesel rappresentano una sfida per molti cittadini. Chi ne è esonerato?

Negli ultimi anni, le grandi città hanno introdotto sempre più restrizioni alla circolazione per i veicoli a motore, in particolare quelli a benzina e diesel, con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria. Queste misure, seppur impopolari, sono diventate necessarie per far fronte a un problema ambientale di portata globale. In generale, i blocchi della circolazione riguardano i veicoli più inquinanti, ovvero quelli appartenenti alle classi ambientali più basse (Euro 0, Euro 1, Euro 2, e spesso anche Euro 3 e Euro 4). Le auto a benzina e diesel immatricolate prima di determinate date sono quindi le prime a essere escluse dalle zone a traffico limitato (ZTL) o dalle aree a basse emissioni (ZBE).

Quali veicoli sono esonerati dal blocco?

Nonostante le restrizioni, esistono diverse categorie di veicoli che possono beneficiare di esenzioni. Le esenzioni possono variare da città a città e possono essere soggette a modifiche nel tempo. Ecco alcune delle categorie più comuni:

Veicoli elettrici e ibridi: Questi veicoli, non producendo emissioni locali, sono solitamente esenti da qualsiasi restrizione.

Veicoli a metano e GPL: Anche questi veicoli, essendo meno inquinanti dei corrispondenti a benzina e diesel, possono beneficiare di esenzioni o di permessi di circolazione.

Veicoli commerciali leggeri: In alcuni casi, i veicoli commerciali leggeri possono essere esentati, soprattutto se utilizzati per attività lavorative.

Veicoli storici: I veicoli storici, ovvero quelli immatricolati prima di una certa data e conservati nel loro stato originale, possono essere autorizzati a circolare anche nelle ZTL.

Chi è esente dal blocco?

Informarsi sulle esenzioni e sulle alternative all’auto privata è fondamentale per potersi muovere in città in modo sostenibile e rispettare l’ambiente. Per conoscere le esenzioni per utenze specifiche previste nel proprio comune, è consigliabile consultare il sito web del comune stesso o rivolgersi agli uffici competenti. Tra le categorie di utenti interessate all’esenzione troviamo:

Residenti: In alcune città, i residenti nelle zone a traffico limitato possono beneficiare di permessi speciali che consentono loro di circolare con veicoli che altrimenti sarebbero vietati.

Persone con disabilità: Le persone con disabilità possono avere diritto a permessi di circolazione che consentono loro di accedere alle zone a traffico limitato.

Altri casi particolari: In alcuni Comuni esistono altre categorie di esenzione che riguardano i redditi per nucleo familiare, come ad esempio a Torino dove è prevista esenzione da ZTL per ISEE inferiore a 14.000.