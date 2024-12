Posto di blocco, il nuovo controllo sugli pneumatici fa impallidire | Raffiche di multe da 430€ per questa letterina sulla spalla della gomma

Una sola lettera sul pneumatico mette nei guai gli automobilisti. Sono previste multe fino a 430 euro, controlla subito se non rischi.

Nelle ultime settimane sono aumentate in maniera esponenziale i posti di blocco sulle strade italiane.sono stati moltissimi gli automobilisti che hanno subito il controllo dalle forze dell’ordine, che hanno il dovere di vigilare, sul rispetto del codice della strada, da parte degli automobilisti.

Rispettare le regole che sono state previste sulle strade italiane indispensabili affinché si possa godere di un grado di sicurezza maggiore. I controlli a volte si rendono indispensabili affinché si possa intervenire in maniera immediata sull’infrazione.

In particolare con l’arrivo dei mesi freddi, ai posti di blocco il controllo che viene fatto e quello sui pneumatici della vettura. Essi devono essere in grado di soddisfare le regole previste al riguardo.

Durante i mesi invernali, le strade diventano più pericolose per via dei possibili eventi atmosferici e proprio per questo motivo avere pneumatici perfettamente in linea con la regolamentazione si rivela indispensabile affinché si possa evitare una scarsa tenuta di strada.

Controllo dei pneumatici è una questione di sicurezza

I pneumatici sono l’elemento della nostra vettura, che maggiormente influisce sulla tenuta di strada. Questo è il motivo per cui su tutto il territorio italiano vige la regola dell’utilizzo delle ruote invernali dal 15 novembre fino al 15 aprile. Proprio in questi giorni appena trascorsi, i gommisti erano letteralmente presi d’assalto per riuscire ad essere in regola con il pneumatico giusto. La scelta del pneumatico non può essere casuale, ma occorre rispettare specifiche indicazioni.

A tal riguardo la legge è molto chiara e sono previste sanzioni salate per tutti coloro che al posto di blocco vengono trovati sprovvisti dei politici richiesti dalla legge. Ma la distinzione tra pneumatico invernale e pneumatico estivo, non è l’unico elemento che viene valutato dalle forze dell’ordine al momento del controllo.

Il particolare che tutti sottovalutano

Quindi il codice della strada prescrive che i veicoli siano muniti, ovvero che abbiano bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali, che permettono di marciare sulla neve e sul ghiaccio. Chi non rispetta la normativa può ricevere una multa che va dai 42 € agli 87 €. Inoltre, nel caso in cui il pneumatico montato non corrisponde a quello presente sul libretto di circolazione, la sanzione è di 430 €.

In quest’ultimo caso, non occorre considerare solo esclusivamente le dimensioni del pneumatico, ma anche il codice di velocità, ovvero la velocità massima con cui il pneumatico è stato omologato.