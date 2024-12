Posti di blocco, queste le zone più a rischio sulle strade: li piazzano sempre lì | Mai più sorpresona dietro l’angolo

Vuoi evitare di essere fermato ai posti di blocco? Ecco allora dove li trovi più frequentemente e come evitarlo.

Il 12 dicembre entra in vigore il nuovo Codice della Strada e con lui ci sarà un aumento dei controlli sulle strade italiane. Quindi non c’è da meravigliarsi se molti automobilisti vedranno l’alt della paletta e saranno costretti a fermarsi.

Il compito delle forze dell’ordine presenti sulla strada, è quello di accertarsi che gli automobilisti e gli utenti della strada in genere, rispettino le regole, senza diventare un pericolo veramente per chiunque. Le prossime settimane, anche in prospettiva delle prossime vacanze di Natale si prevede un intensificarsi dei controlli.

I veri esperti a riguardo, probabilmente sanno già che i posti di blocco sono spesso posizionati in specifici posti della strada. Conoscerli forse, permette di evitare di essere fermati.

Quindi, questi sono i posti in cui si dovrebbe prestare attenzione perchè è possibile che ci sia un controllo nascosto dietro l’angolo.

Posti di blocco: la sicurezza dei cittadini sempre al primo posto

La sicurezza dei cittadini è stata messa al primo posto tanto per quello che riguarda il Nuovo Codice della Strada, quanto i controlli che vengono organizzati in strada. Si è deciso di intervenire con una massiva presenza delle forze dell’ordine sulle strade, per garantire la sicurezza di cui effettivamente si ha bisogno per evitare che ci possano essere brutte sorprese per i cittadini. Le strade italiane erano diventate troppo pericolose e un intervento specifico era realmente indispensabile.

Questi sono i motivi che porteranno a una maggiore presenza di polizia, vigili e carabinieri in strada. Un cambiamento che non avrà luogo solo in Italia, ma in moltissimi stati europei, ognuno dei quali pronto a dichiarare battaglia a coloro che infrangono le regole.

Dove si nascondono i controlli

In genere le forze dell’ordine che controllano il corretto comportamento degli automobilisti in strada, cercano di passare inosservati e proprio per questo motivo si nascondono in alcuni luoghi insospettabili. Ovviamente posizionarsi in luoghi ben visibili sarebbe pressapoco inutile se si vuole colpire il cittadino in fallo.

Spesso le pattuglie di controllo si posizionano in prossimità delle banchine, una anche dietro ad ostacoli di diverso genere, che non permettono la facile visione ai cittadini ignari. Il tutto affinché possano svolgere il loro compito nel miglior modo possibile, garantendo che, vengano puniti coloro che infrangono le regole e le strade siano comunque molto più sicure di quello che sono attualmente.