Meccanico svela segreto agghiacciante: “così scelgo i clienti da truffare” | La verità ti fa male lo sai

Un meccanico rivela che ci sono clienti che colpisce più di frequente con delle truffe. La verità che sembra non piacere proprio a nessuno.

Recarsi dal meccanico non è mai un’esperienza piacevole. Purtroppo, nel momento in cui si procede ad andare in officina, probabilmente quello che c’è stato un guasto, di cui nella maggior parte dei casi inizialmente non si ha alcuna idea della spesa da sostenere per a riparazione.

Ogni automobilista spera di dover fare tappa presso il proprio meccanico di fiducia, il minor numero di parte possibile, per ridurre i costi della gestione della propria automobile.

Purtroppo, però tutti un po’ ci fanno i conti, oltre a portare la vettura presso uno specialista per procedere con la manutenzione periodica e indispensabile accedere a un consulto anche quando ci sono delle problematiche.

L’argomento delle truffe messe in atto da un qualsiasi meccanico, è purtroppo di interesse generale, ecco cosa avrebbe rivelato l’esperto.

La verità che in molti già conoscevano

Probabilmente quella che è stata rivelata dal meccanico, è una verità che già in molti uscirono e a cui forse non volevano nemmeno rassegnarsi. Troppo spesso capita che il conto dello specialista diventa troppo salato e che si ritenga di aver pagato troppo per una riparazione e sembrava essere piuttosto semplice. In particolare, l’allarme nella testa degli automobilisti dovrebbe scattare nei momenti in cui a seguito di un preventivo per la riparazione della vettura, poi la spesa si rivela essere molto più elevata.

Si tratta di una procedura che purtroppo, viene messa in atto spesso dai professionisti delle riparazioni meccaniche. Quello che può non era ancora chiaro era in che modo si designavano le vittime dei loro raggiri. Sembra che sia qualcosa di estremamente comune, una sorta di legge tacita all’interno del settore meccanico. Ci sono delle categorie di automobilisti che sarebbero molto più propensi ad essere truffati rispetto ad altri.

Le vittime del meccanico furbetto

La prima categoria è inserita tra quelle maggiormente truffare dai meccanici, è quella delle donne. Il meccanico stesso ammette che per loro si pratica un prezzo del 10/15% in più rispetto a quello che sarebbe il pezzo di listino. In questo caso, il consiglio sarebbe quello di mandare dal meccanico il proprio marito è fidanzato nel caso in cui tu ne abbia uno, ovvero recarsi dallo specialista solo accompagnati da qualcuno che sappia qualcosa dei motori.

Truffati anche coloro che portano in officina le automobili aziendali, in questo caso l’aumento arriva fino al 25%. Non essendo loro a pagare la riparazione non presta l’attenzione al prezzo che gli viene indicato dal meccanico. Infine viene aumentato anche del 40% il prezzo che pagano i clienti che lavorano per grandi aziende, in genere essi hanno auto particolarmente potenti e giustificano in questo modo la spesa di riparazione.