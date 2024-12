Patente, studio conferma i dubbi della commissione medica: a questa età bisogna appendere le chiavi al chiodo

Invecchiamento e guida: un binomio complesso. Lo studio conferma i dubbi della commissione medica. Patente a rischio per gli over 65

La questione del rinnovo della patente con l’avanzare dell’età è un tema sempre più attuale e dibattuto. Recenti studi scientifici, infatti, sembrano confermare i dubbi espressi da tempo dalle commissioni mediche locali: oltre una certa età, le capacità cognitive e fisiche necessarie per guidare in sicurezza possono subire un declino fisiologico. Le ricerche condotte in ambito neurologico e geriatrico evidenziano come l’invecchiamento comporti una serie di modifiche a livello cerebrale e fisico che possono influenzare negativamente la guida. La capacità di reagire rapidamente a stimoli improvvisi si riduce con l’età, aumentando il rischio di incidenti. Inoltre problemi alla vista, come la cataratta, e all’udito possono compromettere la capacità di valutare le distanze, di leggere i segnali stradali e di percepire i pericoli.

Le valutazioni della commissione medica

Ad una certa età, guidare per lunghi tratti può diventare più faticoso e stressante, aumentando il rischio di errori. Le commissioni mediche locali, incaricate di valutare l’idoneità alla guida, tengono conto di questi fattori e sottopongono gli over 65 a una serie di test specifici per verificare le loro capacità cognitive e fisiche. In base ai risultati, possono decidere di rinnovare la patente senza limitazioni se il soggetto dimostra di essere ancora in grado di guidare in sicurezza. In alternativa le commissioni possono rinnovare la patente con limitazioni. Ad esempio, vietando la guida notturna o limitando la distanza percorribile. In caso di gravi deficit cognitivi o fisici possono sospendere la patente. Il medico di base può fornire consigli utili e indirizzare verso specialisti per approfondire eventuali problemi di salute.

Un tema delicato

La decisione di “appendere le chiavi al chiodo” è sempre difficile da prendere. L’invecchiamento è un processo naturale e accettare i propri limiti è un passo importante per mantenere una buona qualità di vita. La patente rappresenta, in questo senso, un simbolo di autonomia e indipendenza, e rinunciarvi può generare sentimenti di frustrazione e solitudine. La decisione di continuare a guidare o meno in età avanzata è un percorso individuale che deve essere affrontato con consapevolezza e responsabilità. La collaborazione tra medici, commissioni mediche e cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza stradale e la qualità della vita di tutti. In alternativa alla guida, esistono diverse soluzioni per mantenere la propria mobilità, come i servizi di trasporto pubblico, il car sharing o l’aiuto di familiari e amici.