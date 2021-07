Posposte le vendite dei biglietti per il GP di Giappone

Suzuka decide di non aprire ancora le vendite dei biglietti per il Gran Premio giapponese, preferendo prima monitorare la situazione epidemiologica

Il Gran Premio del Giappone non si disputa dal 2019. La scorsa stagione, infatti, il tracciato nipponico non aveva potuto ospitare la Formula 1 a causa degli alti contagi dovuti all’epidemia da Covid-19. Quest’anno, gli organizzatori hanno fissato la gara giapponese per il weekend dall’8 al 10 ottobre. Ma la decisione, arrivata stamattina, di non aprire ancora le vendite dei biglietti ha gettato un’ombra di dubbio sull’effettiva partecipazione del Giappone al calendario 2021.

Il paese sta affrontando, al momento, il terzo picco di contagi. Con un numero che in questi giorni si è avvicinato al massimo mai registrato in tutto il Giappone: 8.000 al giorno, record raggiunto il 29 aprile. Nonostante il paese in questo momento stia ospitando i Giochi olimpici, in queste settimane sono stati già annullati molti eventi sportivi. Tra questi, il torneo ATP e l’evento Fuji del Campionato Mondiale Endurance. E a questi si aggiunge anche la MotoGP, programmata a Motegi nello stesso periodo della gara di Formula 1. Per questo motivo, si teme che la gara nipponica si aggiungerà alla lista dei GP già eliminati dal calendario 2021.

Gli organizzatori del Gran Premio terranno d’occhio in questi giorni l’andamento epidemiologico del paese. Valuteranno soprattutto se i contagi saliranno a seguito delle Olimpiadi. Una risposta giungerà con certezza prima del 10 agosto, data in cui le scuderie dovranno già inviare il loro materiale nel caso in cui il GP verrà disputato. “Rimanderemo il programma delle prevendite e delle vendite generali, previsto per la fine di luglio, fino a quando non saremo in grado di fornire informazioni più affidabili in base all’attuale situazione sociale. Grazie per la vostra comprensione.” è stato condiviso sul sito del circuito.