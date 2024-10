Pompa di benzina, l’errore che fai con la levetta dell’erogazione può costarti caro | Rispetta la regola del 20% e vai sereno

Quando fate il pieno di carburante, fate attenzione alla pompa di benzina e a come usate la levetta dell’erogazione. Se volete risparmiare, affidatevi alla regola del 20%.

Quando acquistiamo la nostra automobile, sappiamo benissimo di dover diventare dei piccoli meccanici, ovviamente non ci sostituiremo mai al servizio rilasciato dagli esperti del settore, i quali per arrivare a dove sono, hanno studiato i componenti meccanici e hanno fatto anche molta pratica con essi.

È ovvio però, che non possiamo procedere con la nostra auto in serenità, quando iniziamo magari a sentire rumori strani, o quando si accendono delle spie e ancora quando sappiamo di dover effettuare le classiche manovre di manutenzione.

Per questo motivo, diventiamo ogni giorno più consapevoli di quanto il nostro intervento tempestivo possa far durare la nostra “4 ruote” più a lungo. È il caso della regola del 20% che dovreste impiegare per non danneggiare la vostra auto, durante l’utilizzo della pompa di benzina e della sua levetta di erogazione.

Come prendersi cura della propria automobile

Oltre alla procedura che vi spiegheremo a breve in merito alla modalità corretta dell’utilizzo della pompa di benzina, ci sono anche diversi altri accorgimenti che dovreste impiegare con regolarità, per prendervi cura della vostra automobile come per esempio la sostituzione delle pastiglie, il controllo dell’antigelo, il cambio dell’olio, la sostituzione dei pneumatici, la sostituzione del filtro dell’aria e del motore e così via.

Per non parlare di tutte quelle azioni da fare, come per esempio cercare di guidare in modo più fluido, senza strattonare e cambiare marcia continuamente, così come non caricare troppo il veicolo se non necessario e imparare a utilizzare in maniera equilibrata l’aria condizionata.

Come utilizzare la pompa della benzina

Tra tutti gli accorgimenti che potrete assumere durante l’anno per prendervi cura della vostra auto, anche l’operazione di rifornimento carburante potrebbe avere un notevole impatto sul funzionamento della vostra auto. Per prima cosa non bisognerebbe mai arrivare a fare benzina, quando si arriva in riserva, in quanto i materiali impuri che si formano nel serbatoio, inizierebbero a circolare nel motore, danneggiandone i componenti, a lungo andare. Per questo motivo dovreste utilizzare la regola del 20%, cioè quella di fare benzina, quando più o meno siete a questo livello, senza aspettare oltre.

Inoltre, quando azionerete l’asticella della pompa di benzina, ricordatevi di rilasciare carburante fino allo scarico del tubo, in quanto, molti automobilisti commettono l’errore di riempire eccessivamente il serbatoio. Questa procedura è sempre sconsigliata, soprattutto per un problema di sicurezza, in quanto basta anche una minima scintilla e l’auto potrebbe prendere fuoco, qualora colasse il liquido dal veicolo.