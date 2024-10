Nuovo obbligo Codice della Strada, il tempo stringe e non hai ancora fatto la telefonata | Ti ritrovi in un lampo con 300€ sul groppone

C’è una telefonata che dovrete fare al più presto se non volete dover pagare 300€, attenzione perché sul Codice della Strada c’è scritto tutto, siete obbligati e non potete farci nulla.

Ci sono moltissime norme che dovreste conoscere, prima di mettervi alla guida del vostro veicolo, solo in questa maniera potrete evitare quelle multe salate che tanto fanno tremare i cittadini e i loro risparmi.

A scuola guida generalmente se ne vedono molte di esse, ma siccome molto spesso vengono aggiornate nel corso degli anni, bisognerebbe sempre essere aggiornati sul Codice della Strada vigente. Lo stiamo proprio vedendo in questi ultimi mesi, il nuovo regolamento che presto dovrebbe diventare effettivo, prevederà diversi cambiamenti da conoscere senza ombra di dubbio.

Tra i vari articoli presenti, ce n’è uno che in questi giorni dovrebbe interessarvi particolarmente, anche perché è obbligatorio. Quindi fate quella telefonata al più presto se non volete incorrere in una multa di 300€, se non di più.

Le parole di Matteo Salvini in merito al nuovo Codice della Strada

Prima di proseguire, volevamo riportarvi una notizia dell’ultima ora, in quanto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha rivelato al Quattroruote Next: “Il nuovo Codice della Strada andrà in aula per l’approvazione definitiva nella settimana del 19 novembre…”.

Rivelando inoltre: “sono certo che tutte le modifiche che abbiamo introdotto nella riforma avranno effetti positivi sull’indice di mortalità degli incidenti stradali”, riferendosi a tutti i cambiamenti che i guidatori dovrebbero conoscere, in quanto non si parla soltanto di inasprimento delle sanzioni per chi viene sorpreso in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ma anche nuove regole, come per esempio la distanza da tenere quando si sorpassa una bicicletta e così via.

Una telefonata che vi salverà i risparmi

In attesa che il nuovo Codice della Strada diventi legge effettiva, c’è una norma obbligatoria presente da anni, cioè il cambio dei pneumatici da quelli estivi a quelli invernali. Ricordatevi che dal 15 novembre al 15 aprile avrete l’obbligo di usare le gomme apposite o comunque avere le catene da neve a bordo auto, pena, il pagamento di una multa molto salata che potrebbe arrivare anche fino ai 400 euro, per non parlare dell’eventuale fermo del veicolo e della perdita dei punti dalla patente.

Per questo motivo fareste meglio a chiamare immediatamente il vostro gommista di fiducia e prenotare nei tempi consoni, la sostituzione dei vostri pneumatici. Ricordatevi che questa normativa non vale, qualora disponeste delle gomme all season, utilizzabili quindi per tutto il periodo dell’anno, senza dover effettuare nessuna sostituzione.