Manovre criminali: se vedi un automobilista fare così è perché ha tutte le intenzioni di frodare l’assicurazione mettendo la tua in mezzo

Fate attenzione se vedete un automobilista commettere questa azione perché vuol dire che sta cercando di frodare l’assicurazione, mettendovi purtroppo in mezzo.

“Il mondo è bello perché vario”, dicono, ma in realtà non è proprio così. In quanto di una particolare fetta di popolazione ne faremmo volentieri a meno, parliamo dei truffatori e dei delinquenti in generale. Ultimamente stanno diventando sempre più fantasiosi nel commettere ogni tipo di truffa ai danni dei cittadini ignari.

L’abbiamo visto come la tecnica dell’abbraccio per portare via il portafoglio dalla tasca, del link fraudolento che indirizza il cittadino in un sito apparentemente simile a quello ufficiale per farsi inoltrare denaro e lo vediamo anche con i vari imbrogli messi in atto per truffare i guidatori.

Ogni giorno ne sentiamo di tutti i colori, ma sicuramente questa nuova frode in pochi la conoscevano. Se vedete un automobilista fare così, fate attenzione, perché la sua idea è quella di frodare l’assicurazione, mettendovi di mezzo.

Una soluzione che sta spopolando tra gli autisti

Già normalmente di frodi ce ne sono in tutti i settori ma quelle su strada preoccupano ancora di più gli automobilisti, in quanto è difficili dimostrare che sia avvenuta un raggiro per la compagnia assicurativa. Ultimamente sono svariati i fatti di cronaca che si sentono in questo frangente, come i pedoni che cercano di farsi investire per farsi pagare o peggio ancora quelli che saltano sopra il cofano.

Per questo motivo, molti automobilisti per cercare di proteggersi da tutto questo, installano delle telecamere, in modo da avere le prove per dimostrare la propria innocenza. Molti poi forniscono i video direttamente all’assicurazione, motivo per cui sono molti che investono in questo acquisto di tasca propria per proteggersi da questi truffatori.

Another insurance scam caught on dash cam pic.twitter.com/4R33AcZ54Q — Champagne Sloshy (@JoshyBeSloshy) October 19, 2024

Una nuova truffa

Come leggiamo da eldebate.com, c’è purtroppo una nuova truffa che sta spopolando in diversi Stati e la paura come sempre che anche in Italia emulino questi comportamenti truffaldini. In pratica questi delinquenti della strada, individuano gli automobilisti che guidano a una velocità moderata e superandoli si posizionano davanti a loro nella corsia, frenando improvvisamente. In questa maniera, non solo trufferanno le compagnie assicurative, ma anche l’automobilista stesso.

In questo modo non solo voi sarete costretti a risarcire il danno di questo truffatore, ma lui manifesterà il classico danno da “colpo di frusta” che non può essere dimostrato dalla lastra e così finirete voi e la vostra compagnia assicurativa nel mirino di questi esperti della truffa. Vi alleghiamo un video per mostrarvi quello di cui parliamo.