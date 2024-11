Auto usata, prima di acquistarla controlla sempre il dato sulla cintura di sicurezza | Il trucco anti bidonata

Prima di comprare la tua auto usata, controlla questo dato che trovi sulla cintura di sicurezza. Il trucco ti salva dalla fregatura.

Comprare un’automobile usata non è certo semplice come si potrebbe pensare. In fondo non c’è nulla di più semplice se non scegliere la vettura che meglio soddisfa i propri bisogni e averla subito disponibile. Invece non è esattamente semplice come si possa credere.

Numerose le insidie che si nascondono dietro alla firma di un contratto di compravendita dell’usato. Eppure questo mercato di second hand, nel corso degli ultimi anni ha offerto un’ottima alternativa al nuovo, sempre più caro e soprattutto sempre più in difficoltà.

Il 2023 si era chiuso con un dato interessante, più del 50% delle compravendite automobilistiche completate erano state portate a termine proprio per le vetture di seconda mano.

Allora se si sta pensando di acquistare un’auto usato, probabilmente c’è un trucco da conoscere, per non incappare nelle solite truffe. La cintura di sicurezza potrebbe rivelare un segreto che in pochissimi conoscono. Ecco cosa devi assolutamente guardare.

Comprare un’auto usata, la cintura di sicurezza ti salva

Il mercato dell’usato, allo stesso tempo offre moltissime occasioni, ma anche qualche rischio di troppo. Un problema non di poco conto per l’automobilista che decide di investire in questo mercato e si potrebbe ritrovare con un’automobile che non offre le prestazioni per cui, effettivamente si è pagata. Non di rado i venditori decidono i manomettere l’automobile, per poterla vendere a un prezzo molto più elevato di quello che sarebbe il reale valore.

La più comune delle truffe è quella che prevede di manomettere il contachilometri, per far sembrare la vettura più nuova. Ma se si vuole avere un’idea ben precisa di quanti anni ha la vettura, forse la cintura di sicurezza, ti potrebbe aiutare realmente, ecco allora cosa occorre sapere a riguardo.

Un elemento senza scadenza ma indicativo della verità

Le cinture di sicurezza sono uno degli elementi protettivi della vettura e ovviamente, del passeggero, in caso di scontro. Esse sono pensate per durare tutta la vita dell’automobile, quindi non hanno scadenza e non devono essere sostituite. Quindi, chi meglio di loro può offrire indicazioni precise per quello che riguarda la reale età della vettura? Le cinture di sicurezza hanno un’etichetta su cui è presente una data, ovvero quella di produzione, che dovrebbe essere la stessa della vettura.

Ma se le date non coincidono, forse l’auto è stata risistemata e potrebbe aver subito un incidente. In questa prospettiva occorre prestare molta attenzione nel momento dell’acquisto. Si ricorda che la legge stessa, in caso di incidente impone di sostituire la cintura di sicurezza, per evitare che un danno non le permetta di svolgere al meglio il suo dovere.