Pirelli: scelte le gomme per la seconda metà di stagione

Pirelli ha rivelato quali combinazioni di mescole saranno utilizzate nelle tappe successive ai Gran Premi di Toscana e Russia

È annuncio di poche ore fa quello della scelta di Pirelli riguardo gli pneumatici da utilizzare per la seconda metà di stagione. Scelta che è stata studiata a fondo, complice anche un calendario rivisitato e ricco di tappe inedite. Per quanto riguarda le tappe in Germania, a Imola e nelle due gare in Bahrain, Pirelli ha optato per la stessa strategia: C2, C3 e C4.

In Portogallo e Turchia, viste le esigenze ed il layout delle piste, Pirelli ha selezionato l’opzione più dura della sua gamma con C1, C2 e C3, rispettivamente hard, medium e soft. La stagione si chiuderà poi a dicembre con il Gran Premio di Abu Dhabi. Questo sarà l’unico evento della stagione, insieme alla tappa in Russia, in cui i piloti utilizzeranno la gamma più morbida. Le scelte saranno su C3, C4 e C5, rispettivamente hard, medium e soft.

In una dichiarazione ufficiale, parla Mario Isola, responsabile di Pirelli: “Finalmente, il calendario 2020 è stato completato. Nonostante questa insolita stagione interrotta dal Covid-19, ed una serie di nuove località, siamo lieti di annunciare la scelta degli pneumatici fino alla fine dell’anno. Come al solito, le scelte tengono conto di un’ampia serie di fattori. Tra questi, il design del circuito, le condizioni meteorologiche più probabili e le caratteristiche dell’asfalto”.

NUOVI CIRCUITI, NUOVE COMBINAZIONI DI GOMME

Questo finale di stagione vedrà protagonisti anche diversi nuovi circuiti. Isola ha spiegato di aver preso come riferimento i dati di altri campionati, insieme alle simulazioni che le squadre hanno fatto: ”Per le scelte riguardo le nuove sedi ci siamo affidati alle informazioni sull’asfalto e ai dati di altri campionati, insieme alle simulazioni di diversi team fatte al computer, per identificare la selezione più appropriata”.

Per quanto riguarda il numero di set, invece, spiega Isola: “Come è avvenuto dalla ripresa della stagione, ci saranno due treni di gomma dura, tre treni di medium e otto di gomma morbida per ogni pilota in Germania, Bahrain e Abu Dhabi. A Imola, invece, ci saranno solo dieci treni di gomme per pilota – due per la dura, due per la media e sei per la morbida – visto che sarà un weekend di soli due giorni”.

“Infine, in Portogallo e Turchia, l’assegnazione è stata di tre treni della dura, tre della media e sette della morbida. Di conseguenza, i piloti avranno un treno di gomme dure da testare durante le prove libere. E potranno mantenere due set di quelle dure per la gara se sarà necessario”, ha affermato, per concludere, Isola.