Pirelli: pronta per un fine settimana imprevedibile

Dopo due settimane di pausa, torna la Formula 1! A Spa, storica pista belga, si correrà infatti il settimo appuntamento della stagione, che potrebbe riservare numerose sorprese

Previsioni meteo e strategie saranno le sicure protagoniste di questo weekend di gara. Per venerdì, sabato e domenica sarebbero infatti previsti rovesci con basse temperature. Nell’incertezza delle condizioni di pista, tutti i team del Circus potranno però contare su alcuni dati importanti dell’anno passato; considerando anche il fatto che il GP del Belgio è uno dei pochi eventi che si disputerà nella data che era stata originariamente stabilita.

La Pirelli è dunque pronta per un fine settimana imprevedibile: le vetture scenderanno in pista con mescola C2, dura, C3, media e C4, morbida.

“A SPA CONDIZIONI IMPREVEDIBILI“

Nell’ultima edizione del GP del Belgio, i primi tre classificati erano partiti con gomma morbida, per poi cambiare e tagliare la linea del traguardo sulla media: “La reputazione di Spa parla per sé: è un circuito della vecchia scuola con molte variabili e i piloti si godono sempre le sue sfide e le grandi sensazioni che offre. Quest’anno, la selezione (delle mescole) è un gradino più in basso rispetto all’anno scorso, nonostante ci aspettiamo che le vetture vadano più veloci. Inoltre, Spa è uno dei pochi eventi che si svolge nella sua data originale, quindi i team avranno a disposizione molti dati“, ha dichiarato Isola nel comunicato Ufficiale Pirelli.

Come riporta Soymotor.com, l’italiano si è inoltre interrogato su quanto la pista possa essere gommata per il fine settimana dopo che la 24 Ore di Spa non si è disputata: “A Spa le condizioni sono imprevedibili, quindi team e piloti dovranno faticare per essere pronti a tutto; chi sarà il migliore sarà premiato. Un dato interessante è che le 24 Ore di Spa non sono state disputate due settimane fa, come è sempre avvenuto; forse questo potrebbe influire sulla pista questo weekend“.

E non ha certo dimenticato il triste anniversario che ricorrerà il 31 di agosto: “Infine, devo ricordare Anthoine Hubert, che sarà nella mente di molti questo fine settimana, a un anno dalla sua morte“, ha sottolineato Isola per finire.